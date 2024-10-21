Такий гарбузовий пиріг із корицею — це класика осінньої кухні у всіх штатах США.

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Гарбузовий пиріг гарний тим, що легко готується. І він виходить винятково смачним. Особливо, якщо вибрати правильний гарбуз — подовжений, із закругленим кінцем, який називається сорт "Баттернат". Вона має приємний горіховий присмак і у неї щільніша м'якоть, ніж у звичайного круглого гарбуза. Пиріг виходить ніжним та смачним. Крім того, це ідеальний десерт для вечері на Геловін. Ви також можете спробувати приправити його імбиром, корицею та мускатним горіхом, щоб відчути пряний аромат. Рецептом поділилися Fatto in casa da Benedetta.

Гарбузовий пиріг

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 400 г;

вершкове масло — 250 г;

три яйця;

гарбуз — 900 г;

цукор — 200 г;

вершки 30% — 200 мл;

кориця, ванілін, сіль.

Просійте борошно та сіль у глибоку миску. Перетріть між долонями з м'яким маслом, щоб суміш нагадувала хлібні крихти. Додати трохи збите яйце і замісити тісто. Скачати його в кулю, загорнути в плівку і відправити в холодильник на 30-50 хвилин. Якщо тісто не збирається в кулю і розсипається, додайте 1-2 чайні ложки холодної води.

Очистіть гарбуз, видаліть насіння та наріжте м'якоть кубиками. Покладіть у каструлю з товстим дном, додайте трохи води і тушкуйте до м'якості і доки випарується вся рідина. Подрібніть м'якоть блендером на однорідну масу.

Розкотіть тісто на злегка присипаною мукою|борошном| поверхні і застеліть круглу низьку форму діаметром близько 25 см. Поверх тіста покладіть аркуш паперу для запікання і засипте будь-яку крупу, або сухий горох. Тоді тісто не здувається і рівномірно пропечеться. Випікайте протягом 15 хвилин|мінути| при 190 градусах.

Викладіть гарбузове пюре в глибоку миску, збийте з двома яйцями, цукром, вершками, прянощами та сіллю. Вилийте начинку на готову основу і випікайте 50-55 хвилин|мінути| при 180 градусах. Коли пиріг охолоне, нарізайте та подавайте.

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