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Їжа

Осіння ситна страва: запечений гарбуз із ковбасками та особливою гострою приправою

Запечений гарбуз із ковбасками, гарбуз рецепт
Фото: Скриншот/ВВС | Запечений гарбуз із ковбасками

Ця страва хороша тим, що не потрібно щось окремо обсмажувати: все готується на одному деку.

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Нехай ваша духовка зробить за вас усю роботу з цією простою осінньою стравою, яка максимально використовує сезонний гарбуз-баттернат. Ця страва буде хітом для всієї родини. Родзинку їй надає харісса — традиційна гостра приправа в Марокко і Тунісі. Готується вона з перцю чилі з приправами. Рецептом поділилися на сайті Good Food.

Запечений гарбуз із ковбасками

Інгредієнти:

  • 1 ч. л. насіння фенхеля;
  • 1 ч.л. копченої паприки;
  • 1 ч.л. меленого кмину;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 1 ст.л. меду;
  • 1 ст.л. томатного пюре;
  • 1 ст. л. харісси;
  • 8 копчених ковбасок на ваш смак;
  • 2 червоні цибулини, нарізані товстими часточками;
  • 1 великий мускатний гарбуз, очищений і нарізаний скибочками завтовшки 2 см;
  • невелика жменя петрушки, дрібно нарізаної;
  • молода картопля на пару і зелень для подачі (за бажанням).

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змішайте фенхель, паприку, кмин, олію, мед, томатне пюре і харіссу у великій мисці. Покладіть туди сосиски, цибулю і гарбуз і акуратно перемішайте руками, щоб рівномірно покрити всі інгредієнти приправами.

Викладіть у велику форму для запікання і розподіліть рівним шаром. Запікайте 30-40 хвилин, періодично помішуючи, щоб усе рівномірно підрум'янилося. Посипте зверху петрушкою і подавайте з молодою картоплею та зеленню, якщо хочете.

Харісса

Інгредієнти:

  • 300 г перцю чилі;
  • 3 зубчики часнику;
  • 4 щіпки меленого коріандру;
  • 3 щіпки меленої зіри;
  • 3 щіпки солі;
  • 1-2 ст. л. оливкової олії.

Перець помийте та обсушіть, насіння не видаляйте. Часник очистіть. Складіть у чашу блендера всі інгредієнти та перебийте до однорідного стану. Додайте оливкову олію та перемішайте. Готовий соус зберігайте в холодильнику.

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