Осіння ситна страва: запечений гарбуз із ковбасками та особливою гострою приправою

Ця страва хороша тим, що не потрібно щось окремо обсмажувати: все готується на одному деку.

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Нехай ваша духовка зробить за вас усю роботу з цією простою осінньою стравою, яка максимально використовує сезонний гарбуз-баттернат. Ця страва буде хітом для всієї родини. Родзинку їй надає харісса — традиційна гостра приправа в Марокко і Тунісі. Готується вона з перцю чилі з приправами. Рецептом поділилися на сайті Good Food.

Запечений гарбуз із ковбасками

Інгредієнти:

1 ч. л. насіння фенхеля;

1 ч.л. копченої паприки;

1 ч.л. меленого кмину;

2 ст. л. оливкової олії;

1 ст.л. меду;

1 ст.л. томатного пюре;

1 ст. л. харісси;

8 копчених ковбасок на ваш смак;

2 червоні цибулини, нарізані товстими часточками;

1 великий мускатний гарбуз, очищений і нарізаний скибочками завтовшки 2 см;

невелика жменя петрушки, дрібно нарізаної;

молода картопля на пару і зелень для подачі (за бажанням).

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змішайте фенхель, паприку, кмин, олію, мед, томатне пюре і харіссу у великій мисці. Покладіть туди сосиски, цибулю і гарбуз і акуратно перемішайте руками, щоб рівномірно покрити всі інгредієнти приправами.

Викладіть у велику форму для запікання і розподіліть рівним шаром. Запікайте 30-40 хвилин, періодично помішуючи, щоб усе рівномірно підрум'янилося. Посипте зверху петрушкою і подавайте з молодою картоплею та зеленню, якщо хочете.

Харісса

Інгредієнти:

300 г перцю чилі;

3 зубчики часнику;

4 щіпки меленого коріандру;

3 щіпки меленої зіри;

3 щіпки солі;

1-2 ст. л. оливкової олії.

Перець помийте та обсушіть, насіння не видаляйте. Часник очистіть. Складіть у чашу блендера всі інгредієнти та перебийте до однорідного стану. Додайте оливкову олію та перемішайте. Готовий соус зберігайте в холодильнику.

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