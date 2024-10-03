Осіння ситна страва: запечений гарбуз із ковбасками та особливою гострою приправою
Ця страва хороша тим, що не потрібно щось окремо обсмажувати: все готується на одному деку.
Нехай ваша духовка зробить за вас усю роботу з цією простою осінньою стравою, яка максимально використовує сезонний гарбуз-баттернат. Ця страва буде хітом для всієї родини. Родзинку їй надає харісса — традиційна гостра приправа в Марокко і Тунісі. Готується вона з перцю чилі з приправами. Рецептом поділилися на сайті Good Food.
Запечений гарбуз із ковбасками
Інгредієнти:
- 1 ч. л. насіння фенхеля;
- 1 ч.л. копченої паприки;
- 1 ч.л. меленого кмину;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 1 ст.л. меду;
- 1 ст.л. томатного пюре;
- 1 ст. л. харісси;
- 8 копчених ковбасок на ваш смак;
- 2 червоні цибулини, нарізані товстими часточками;
- 1 великий мускатний гарбуз, очищений і нарізаний скибочками завтовшки 2 см;
- невелика жменя петрушки, дрібно нарізаної;
- молода картопля на пару і зелень для подачі (за бажанням).
Розігрійте духовку до 200 градусів. Змішайте фенхель, паприку, кмин, олію, мед, томатне пюре і харіссу у великій мисці. Покладіть туди сосиски, цибулю і гарбуз і акуратно перемішайте руками, щоб рівномірно покрити всі інгредієнти приправами.
Викладіть у велику форму для запікання і розподіліть рівним шаром. Запікайте 30-40 хвилин, періодично помішуючи, щоб усе рівномірно підрум'янилося. Посипте зверху петрушкою і подавайте з молодою картоплею та зеленню, якщо хочете.
Харісса
Інгредієнти:
- 300 г перцю чилі;
- 3 зубчики часнику;
- 4 щіпки меленого коріандру;
- 3 щіпки меленої зіри;
- 3 щіпки солі;
- 1-2 ст. л. оливкової олії.
Перець помийте та обсушіть, насіння не видаляйте. Часник очистіть. Складіть у чашу блендера всі інгредієнти та перебийте до однорідного стану. Додайте оливкову олію та перемішайте. Готовий соус зберігайте в холодильнику.
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