Курячі стегна в гарбузово-сметанному соусі: ідеальне м'ясо до будь-якого гарніру

Соус надає курячому м'ясу неймовірного аромату та робить його ніжним і соковитим.

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Якщо приготувати курячі стегна в гарбузово-сметанному соусі, ви отримаєте неймовірно смачну та вишукану страву, здивувавши всіх поєднанням інгредієнтів і кінцевим результатом. Приготоване в такий спосіб куряче м'ясо виходить соковитим, смачним та ідеально підходить до будь-якого гарніру. Як його зробити, розповіли в блозі "Консервація та кулінарія".

Курячі стегна в гарбузово-сметанному соусі

Інгредієнти:

курячі стегна — 3 шт;

гарбуз — 200 г;

цибуля — 80 г;

томатна паста — 1 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

олія рослинна — 2 ст. л;

лавровий лист — 2 шт;

сіль;

перець чорний мелений;

вода гаряча — 300 мл.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити від шкірки, м'якоть натерти на середній тертці. Цибулю порізати маленькими кубиками.

Сковорідку прогріти і змастити олією, викласти стегна, обсмажити на сильному вогні по кілька хвилин з кожного боку, щоб курка злегка підрум'янилася. Перекласти їх на тарілку.

У ту саму сковороду викласти гарбуз і цибулю, обсмажити 3 хвилини, помішуючи. Потім додати до нього сметану і томатну пасту.

Влити гарячу воду, додати сіль, перець і лавровий лист. Перемішати, довести до кипіння і тушкувати на повільному вогні 10 хвилин.

У соус викласти курку, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні 35–45 хвилин.

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