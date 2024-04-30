Курячі стегна в гарбузово-сметанному соусі: ідеальне м'ясо до будь-якого гарніру
Соус надає курячому м'ясу неймовірного аромату та робить його ніжним і соковитим.
Якщо приготувати курячі стегна в гарбузово-сметанному соусі, ви отримаєте неймовірно смачну та вишукану страву, здивувавши всіх поєднанням інгредієнтів і кінцевим результатом. Приготоване в такий спосіб куряче м'ясо виходить соковитим, смачним та ідеально підходить до будь-якого гарніру. Як його зробити, розповіли в блозі "Консервація та кулінарія".
Курячі стегна в гарбузово-сметанному соусі
Інгредієнти:
- курячі стегна — 3 шт;
- гарбуз — 200 г;
- цибуля — 80 г;
- томатна паста — 1 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- олія рослинна — 2 ст. л;
- лавровий лист — 2 шт;
- сіль;
- перець чорний мелений;
- вода гаряча — 300 мл.
Спосіб приготування:
Гарбуз очистити від шкірки, м'якоть натерти на середній тертці. Цибулю порізати маленькими кубиками.
Сковорідку прогріти і змастити олією, викласти стегна, обсмажити на сильному вогні по кілька хвилин з кожного боку, щоб курка злегка підрум'янилася. Перекласти їх на тарілку.
У ту саму сковороду викласти гарбуз і цибулю, обсмажити 3 хвилини, помішуючи. Потім додати до нього сметану і томатну пасту.
Влити гарячу воду, додати сіль, перець і лавровий лист. Перемішати, довести до кипіння і тушкувати на повільному вогні 10 хвилин.
У соус викласти курку, накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні 35–45 хвилин.
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