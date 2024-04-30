Куриные бедра в тыквенно-сметанном соусе: идеальне мясо к любому гарниру

Соус придает куриному мясу невероятный аромат и делает его нежным и сочным.

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Если приготовить куриные бедра в тыквенно-сметанном соусе, вы получите невероятно вкусное и изысканное блюдо, удивив всех сочетанием ингредиентов и конечным результатом. Приготовленное таким образом куриное мясо получается сочным, вкусным и идеально подходит к любому гарниру. Как его сделать, рассказали в блоге "Консервация и кулинария".

Куриные бедра в тыквенно-сметанном соусе

Ингредиенты:

куриные бедра — 3 шт;

тыква — 200 гр;

лук — 80 гр;

томатная паста — 1 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

масло растительное — 2 ст. л;

лавровый лист — 2 шт;

соль;

перец черный молотый;

вода горячая — 300 мл.

Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожуры, мякоть натереть на средней терке. Лук порезать маленькими кубиками.

Сковороду прогреть и смазать растительным маслом, выложить бедра, обжарить на сильном огне по несколько минут с каждой стороны, чтобы курица слегка подрумянилась. Переложить их на тарелку.

В ту же сковороду выложить тыкву и лук, обжарить 3 минуты, помешивая. Затем добавить к ней сметану и томатную пасту.

Влить горячую воду, добавить соль, перец и лавровый лист. Перемешать, довести до кипения и тушить на медленном огне 10 минут.

В соус выложить курицу, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 35–45 минут.

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