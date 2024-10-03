Осеннее сытное блюдо: запеченная тыква с колбасками и особенной острой приправой
Это блюдо хорошо тем, что не нужно что-то отдельно обжаривать: все готовится на одном противне.
Пусть ваша духовка сделает за вас всю работу с этим простым осенним блюдом, которое максимально использует сезонную тыкву-баттернат. Это блюдо будет хитом для всей семьи. Изюминку ему придает харисса — традиционная острая приправа в Марокко и Тунисе. Готовится она из перца чили с приправами. Рецептом поделились на сайте Good Food.
Запеченная тыква с колбасками
Ингредиенты:
- 1 ч. л. семян фенхеля;
- 1 ч.л. копченой паприки;
- 1 ч.л. молотого тмина;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ст.л. меда;
- 1 ст.л. томатного пюре;
- 1 ст. л. хариссы;
- 8 копченых колбасок по вашему вкусу;
- 2 красных луковицы, нарезанных толстыми дольками;
- 1 большая мускатная тыква, очищенная и нарезанная ломтиками толщиной 2 см;
- небольшая горсть петрушки, мелко нарезанной;
- молодой картофель на пару и зелень для подачи (по желанию).
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте фенхель, паприку, тмин, масло, мед, томатное пюре и хариссу в большой миске. Положите туда сосиски, лук и тыкву и аккуратно перемешайте руками, чтобы равномерно покрыть все ингредиенты приправами.
Выложите в большую форму для запекания и распределите ровным слоем. Запекайте 30-40 минут, периодически помешивая, чтобы все равномерно подрумянилось. Посыпьте сверху петрушкой и подавайте с молодым картофелем и зеленью, если хотите.
Харисса
Ингредиенты:
- 300 г перца чили;
- 3 зубчика чеснока;
- 4 щепотки молотого кориандра;
- 3 щепотки молотой зиры;
- 3 щепотки соли;
- 1-2 ст. л. оливкового масла.
Перец помойте и обсушите, семена не удаляйте. Чеснок очистите. Сложите в чашу блендера все ингредиенты и перебейте до однородного состояния. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Готовый соус храните в холодильнике.
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