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Еда

Осеннее сытное блюдо: запеченная тыква с колбасками и особенной острой приправой

Запеченная тыква с колбасками, тыква рецепт
Фото: Скриншот/ВВС | Запеченная тыква с колбасками

Это блюдо хорошо тем, что не нужно что-то отдельно обжаривать: все готовится на одном противне.

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Пусть ваша духовка сделает за вас всю работу с этим простым осенним блюдом, которое максимально использует сезонную тыкву-баттернат. Это блюдо будет хитом для всей семьи. Изюминку ему придает харисса — традиционная острая приправа в Марокко и Тунисе. Готовится она из перца чили с приправами. Рецептом поделились на сайте Good Food.

Запеченная тыква с колбасками

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. семян фенхеля;
  • 1 ч.л. копченой паприки;
  • 1 ч.л. молотого тмина;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст.л. меда;
  • 1 ст.л. томатного пюре;
  • 1 ст. л. хариссы;
  • 8 копченых колбасок по вашему вкусу;
  • 2 красных луковицы, нарезанных толстыми дольками;
  • 1 большая мускатная тыква, очищенная и нарезанная ломтиками толщиной 2 см;
  • небольшая горсть петрушки, мелко нарезанной;
  • молодой картофель на пару и зелень для подачи (по желанию).

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте фенхель, паприку, тмин, масло, мед, томатное пюре и хариссу в большой миске. Положите туда сосиски, лук и тыкву и аккуратно перемешайте руками, чтобы равномерно покрыть все ингредиенты приправами.

Выложите в большую форму для запекания и распределите ровным слоем. Запекайте 30-40 минут, периодически помешивая, чтобы все равномерно подрумянилось. Посыпьте сверху петрушкой и подавайте с молодым картофелем и зеленью, если хотите.

Харисса

Ингредиенты:

  • 300 г перца чили;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 4 щепотки молотого кориандра;
  • 3 щепотки молотой зиры;
  • 3 щепотки соли;
  • 1-2 ст. л. оливкового масла.

Перец помойте и обсушите, семена не удаляйте. Чеснок очистите. Сложите в чашу блендера все ингредиенты и перебейте до однородного состояния. Добавьте оливковое масло и перемешайте. Готовый соус храните в холодильнике.

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