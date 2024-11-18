Вишня під снігом: рецепт нереально смачної випічки

Заварний крем, вишні, горіхи та ніжне пісочне тісто — секрет неймовірно смачного десерту.

Проста випічка зі смаком ягід — десерт, який потішить навіть у найтемнішу пору. Приготуйте що-небудь солодке до чаю і проведіть вечори без світла за сімейними посиденьками на кухні. Своїм рецептом смачної випічки потішила кулінарна блогерка Юлія Симончук, розповівши, як приготувати пляцок "Вишня під снігом".

Пляцок "Вишня під снігом"

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 370 г;

розпушувач – 6 г;

вершкове масло – 140 г;

яйця – 2 шт;

цукор – 130 г;

сметана – 40 г.

Для начинки:

вишні без кісточок – 200 г;

горіхи волоські – 150 г (+50 г для осипання боків);

білок яєць – 3 шт;

сіль – дрібка;

цукор – 130 г;

крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л;

какао – 1 ст. л.

Для крему:

жовтки – 3 шт;

молоко – 300 мл;

цукор – 70 гр;

ванільний цукор – 20 гр;

кукурудзяний крохмаль – 20 г;

масло – 200 г;

згущене молоко (сире) – 100 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо коржі. Для цього в глибокій мисці або в чаші міксера збити яйця з цукром, додати сметану та м'яке масло, перемішати. Додати борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. Розділити на 2 частини (меншу та більшу).

Ту, що менша, відправити в морозилку на 30 хвилин. Більшу частину розкачати, викласти у форму (25х35 см), зробити невисокий бортик. Тісто посипати какао, викласти вишні, подрібнені горіхи. Залити все це білковою сумішшю (білок збити з цукром і сіллю, в рідку білу масу, додати крохмаль, перемішати). Поверх залитого шару натерти на крупну тертку тісто з морозилки і ставимо випікатися при 180 градусах 25 хвилин. Даємо охолонути, розрізати на дві частини і перемазати кремом.

Для крему жовтки, цукор, ванільний цукор і крохмаль перемішати, додати молоко, перемішати ще раз до однорідності. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння. Дати охолонути і поставити на 20 хвилин у холодильник.

Масло кімнатної температури збити міксером, додати згущене молоко. Збити разом і по столовій ложці поступово додати заварний крем, продовжуючи збивати. Крем має бути пухким.

Перемазати корж, залишивши трохи крему, щоб обмазати боки. Поверх викласти ще один корж і посипати цукровою пудрою. Боки, змащені кремом, обсипати подрібненими горіхами. Поставити в холод на 12 годин.

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