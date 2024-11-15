Дуже багато яблук і тонке тісто: рецепт смачного яблучного пирога (відео)

Такий пиріг, або тарт, готується з простого набору продуктів.

Смачний яблучний пиріг дуже легко готується. І знадобиться зовсім небагато борошна і лише 2 столові ложки цукру. Якщо ви знайдете солодкі яблука, то так навіть краще, бо тоді ви можете повністю відмовитися від цукру. Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком COSANZENELE GATESC

Пиріг із яблуками

Інгредієнти:

6 яблук;

2 яйця;

80 г борошна;

30 г цукру;

20 г вершкового масла;

80 мл молока;

сік і цедра лимона;

ваніль;

щіпка розпушувача;

цукрова пудра для посипання (за бажанням).

Яблука очищаємо від шкірки й нарізаємо тонкими скибочками. Зрізаємо з лимона шкірку і кладемо її в миску, потім вичавлюємо з лимона сік і кладемо його поверх скибочок яблук, щоб вони не темніли.

Молоко нагріваємо в каструлі, на слабкому вогні. Додайте вершкове масло і дайте йому розтанути, час від часу помішуючи.

Міксером збийте яйця з цукром і цедрою лимона, додайте борошно, розпушувач і ваніль і добре перемішайте.

Поступово додайте тепле молоко й олію, продовжуючи перемішувати. Додайте в тісто яблука й акуратно перемішайте лопаткою. Викладаємо тісто з яблуками у форму діаметром 20 см, застелену папером для випічки, і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.

Подавайте пиріг остиглим, посипавши цукровою пудрою.

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