Очень много яблок и тонкое тесто: рецепт вкусного яблочного пирога (видео)

Такой пирог, или тарт готовится из простого набора продуктов.

Вкусный яблочный пирог очень легко готовится. И понадобится совсем немного муки и всего 2 столовые ложки сахара. Если вы найдете сладкие яблоки, то так даже лучше, потому что тогда вы можете полностью отказаться от сахара. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником COSANZENELE GATESC

Пирог с яблоками

Ингредиенты:

6 яблок;

2 яйца;

80 г муки;

30 г сахара;

20 г сливочного масла;

80 мл молока;

сок и цедра лимона;

ваниль;

щепотка разрыхлителя;

сахарная пудра для посыпки (по желанию).

Яблоки очищаем от кожицы и нарезаем тонкими ломтиками. Срезаем с лимона кожуру и кладем ее в миску, затем выжимаем из лимона сок и кладем его поверх ломтиков яблок, чтобы они не темнели.

Молоко нагреваем в кастрюле, на слабом огне. Добавьте сливочное масло и дайте ему растаять, время от времени помешивая.

Миксером взбейте яйца с сахаром и цедрой лимона, добавьте муку, разрыхлитель и ваниль и хорошо перемешайте.

Постепенно добавьте теплое молоко и масло, продолжая перемешивать. Добавьте в тесто яблоки и аккуратно перемешайте лопаткой. Выкладываем тесто с яблоками в форму диаметром 20 см, застеленный бумагой для выпечки, и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Подавайте пирог остывшим, посыпав сахарной пудрой.

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