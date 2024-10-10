Американец прилетел в Лондон ради уникального десерта: что это такое (видео)

Американский инфлюенсер стал вирусным в социальных сетях после того, как рассказал, что прилетел из Нью-Йорка в Лондон ради порции клубники в шоколаде.

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Популярный нью-йоркский блогер и инфлюенсер ошеломил своих поклонников, прилетев из США в Лондон, чтобы попробовать уличный десерт за 8 фунтов стерлингов. Об этом пишет Mirror.

Тишон Лоуренс был в восторге от популярного лондонского десерта

Тишон Лоуренс набрал более 19 миллионов подписчиков на TikTok за свои комедийные видеоролики о жизни и путешествиях. Но недавно 26-летний парень совершил неожиданную поездку, чтобы попробовать вирусную уличную еду, которую он увидел в сети.

Он поверг своих поклонников в шок, когда заявил, что совершил 7-часовой перелет в Лондон только ради порции клубники в шоколаде . В клипе, который собрал более 580 000 лайков, его можно увидеть стоящим в гостиничном номере с сумками после регистрации.

"Вы, наверное, думаете: "Тишон, ты не проделал весь этот путь в Лондон, чтобы попробовать клубнику в шоколаде". Но мы только что приземлились", — сказал он.

Тишон сразу же отправился на поиски десерта, ради которого он оказался в Лондоне. И нашел его на рынке Боро в Саутуарке.

Десерт продает некий Реп, который узнал блогера и дал ему бесплатный образец, после которого Тишон заявил, что целая порция стоит своих денег.

"Этот человек знал, что делал, когда дал мне бесплатный образец. Хорошо, значит, 8 фунтов. 8 фунтов за клубнику. 10 долларов за это? Да, лучше бы оно было хорошим", — он немедленно приступил к десерту, пока шоколад не застыл и сразу отметил, что шоколад в Британии вкуснее, чем американский.

"Шоколад просто тает во рту. А клубника изумительно свежая. От меня он получает девять. Девять из десяти. Определенно", — резюмировал Тишон.

Пользователи TikTok отметили, что десерт выглядит очень аппетитно. А один пошутил, что впервые видит в Великобритании человека, который радуется еде.

Напомним, ранее Фокус писал о самой популярной в мире уличной еде, которая буквально "кормит весь мир". В список вошли бельгийские вафли и хачапури.