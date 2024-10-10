Американець прилетів до Лондона заради унікального десерту: що це таке (відео)

Американський інфлюенсер став вірусним у соціальних мережах після того, як розповів, що прилетів із Нью-Йорка до Лондона заради порції полуниці в шоколаді.

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Популярний нью-йоркський блогер та інфлюенсер приголомшив своїх шанувальників, прилетівши зі США до Лондона, щоб спробувати вуличний десерт за 8 фунтів стерлінгів. Про це пише Mirror.

Тішон Лоуренс був у захваті від популярного лондонського десерту

Тішон Лоуренс набрав понад 19 мільйонів підписників на TikTok за свої комедійні відеоролики про життя і подорожі. Але нещодавно 26-річний хлопець здійснив несподівану поїздку, щоб спробувати вірусну вуличну їжу, яку він побачив у мережі.

Він шокував своїх шанувальників, коли заявив, що здійснив 7-годинний переліт до Лондона тільки заради порції полуниці в шоколаді. У кліпі, який зібрав понад 580 000 лайків, його можна побачити стоячим у готельному номері з сумками після реєстрації.

"Ви, напевно, думаєте: "Тішоне, ти не проробив весь цей шлях до Лондона, щоб спробувати полуницю в шоколаді". Але ми щойно приземлилися", — сказав він.

Тішон одразу ж вирушив на пошуки десерту, заради якого він опинився в Лондоні. І знайшов його на ринку Боро в Саутуарці.

Десерт продає якийсь Реп, який упізнав блогера і дав йому безкоштовний зразок, після якого Тішон заявив, що ціла порція коштує своїх грошей.

"Ця людина знала, що робила, коли дала мені безкоштовний зразок. Добре, значить, 8 фунтів. 8 фунтів за полуницю. 10 доларів за це? Так, краще б воно було хорошим", — він негайно взявся за десерт, поки шоколад не застиг, і одразу зауважив, що шоколад у Британії смачніший, ніж американський.

"Шоколад просто тане в роті. А полуниця дивовижно свіжа. Від мене він отримує дев'ять. Дев'ять із десяти. Безумовно", — резюмував Тішон.

Користувачі TikTok відзначили, що десерт має дуже апетитний вигляд. А один пожартував, що вперше бачить у Великій Британії людину, яка радіє їжі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярнішу у світі вуличну їжу, яка буквально "годує весь світ". До списку увійшли бельгійські вафлі та хачапурі.