"Красный бархат": рецепт вкуснейшего печенья

В отличие от торта, у этого печенья нет начинки. Однако оно получается не менее вкусным.

Если вы без ума от торта "Красный бархат", но времени готовить этот десерт у вас нет, рекомендуем воспользоваться рецептом из кулинарного блога "Рецепты блюд на ваш вкус" и сделать печенье с одноименным названием.

Печенье "Красный бархат"

Ингредиенты:

сливочное масло – 115 гр;

сахар – 1 стакан;

яйца – 2 шт;

ванилин – 2 ч. л;

красный пищевой краситель – 1/2 ч. л;

мука – 2 стакана;

какао – 50 гр;

разрыхлитель – 1,5 ч. л;.

соль – 1/2 ч. л;

сахарная пудра – 1/2 стакана.

Способ приготовления:

В большой миске взбить сливочное масло с сахаром до однородности, и по одному ввести яйца, взбивая после каждого добавления, добавить ванилин и красный пищевой краситель.

В отдельной миске просеять муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль, перемешать и добавить к влажным ингредиентам, все перемешать до однородности.

Наполнить одну миску сахарной пудрой.

С помощью ложки для печенья сформировать шарики, обвалять в сахарной пудре и выложить на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Выпекать в течение 8-10 минут при температуре 200 градусов.

Печенье должно раздуться и потрескаться, а внутри оставаться немного липким. Это не только красиво, но и очень вкусно!

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