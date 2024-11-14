"Красный бархат": рецепт вкуснейшего печенья
В отличие от торта, у этого печенья нет начинки. Однако оно получается не менее вкусным.
Если вы без ума от торта "Красный бархат", но времени готовить этот десерт у вас нет, рекомендуем воспользоваться рецептом из кулинарного блога "Рецепты блюд на ваш вкус" и сделать печенье с одноименным названием.
Печенье "Красный бархат"
Ингредиенты:
- сливочное масло – 115 гр;
- сахар – 1 стакан;
- яйца – 2 шт;
- ванилин – 2 ч. л;
- красный пищевой краситель – 1/2 ч. л;
- мука – 2 стакана;
- какао – 50 гр;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л;.
- соль – 1/2 ч. л;
- сахарная пудра – 1/2 стакана.
Способ приготовления:
В большой миске взбить сливочное масло с сахаром до однородности, и по одному ввести яйца, взбивая после каждого добавления, добавить ванилин и красный пищевой краситель.
В отдельной миске просеять муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль, перемешать и добавить к влажным ингредиентам, все перемешать до однородности.
Наполнить одну миску сахарной пудрой.
С помощью ложки для печенья сформировать шарики, обвалять в сахарной пудре и выложить на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Выпекать в течение 8-10 минут при температуре 200 градусов.
Печенье должно раздуться и потрескаться, а внутри оставаться немного липким. Это не только красиво, но и очень вкусно!
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