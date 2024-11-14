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Еда

"Красный бархат": рецепт вкуснейшего печенья

печенье красный бархат
Фото: retcepti.strav/instagram

В отличие от торта, у этого печенья нет начинки. Однако оно получается не менее вкусным.

Если вы без ума от торта "Красный бархат", но времени готовить этот десерт у вас нет, рекомендуем воспользоваться рецептом из кулинарного блога "Рецепты блюд на ваш вкус" и сделать печенье с одноименным названием.

Печенье "Красный бархат"

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 115 гр;
  • сахар – 1 стакан;
  • яйца – 2 шт;
  • ванилин – 2 ч. л;
  • красный пищевой краситель – 1/2 ч. л;
  • мука – 2 стакана;
  • какао – 50 гр;
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л;.
  • соль – 1/2 ч. л;
  • сахарная пудра – 1/2 стакана.

Способ приготовления:

В большой миске взбить сливочное масло с сахаром до однородности, и по одному ввести яйца, взбивая после каждого добавления, добавить ванилин и красный пищевой краситель.

В отдельной миске просеять муку, какао-порошок, разрыхлитель и соль, перемешать и добавить к влажным ингредиентам, все перемешать до однородности.

Наполнить одну миску сахарной пудрой.

С помощью ложки для печенья сформировать шарики, обвалять в сахарной пудре и выложить на противень на расстоянии 4-5 см друг от друга. Выпекать в течение 8-10 минут при температуре 200 градусов.

Печенье должно раздуться и потрескаться, а внутри оставаться немного липким. Это не только красиво, но и очень вкусно!

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