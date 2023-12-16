Благородство вкуса и цвета: бисквитный рулет "Красный бархат"

Насыщенный красный бисквит и белоснежная рикотта – это идеальное сочетание вкуса и цвета.

Related video

Чтобы приготовить этот великолепный праздничный рулет, вам понадобится вдохновение и всего 45 минут времени. К тому же бисквит можно пропитать коньяком или ромом, что сделает десерт еще вкуснее и ароматнее. Рецептом рулета "Красный бархат" поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты

Для теста:

яйца крупные – 3 шт.;

сахарная пудра – 50 г;

мелкий белый сахар – 50 г;

пшеничная мука – 65 г;

кукурузный крахмал – 35 г;

какао – 10 г;

красный пищевой краситель;

ванильный экстракт или ванилин.

Для начинки:

рикотта – 200 г;

сахарная пудра – 50 г;

жирная сметана – 50 г;

загуститель сметаны – 1 ч.л.;

малиновый или клубничный джем – 40 г

Для украшения:

молочный шоколад – 50 г;

белый шоколад – 50 г.

Приготовление

Шаг 1

В глубокую миску разбейте яйца, добавьте сахар и пудру. Взбивайте на максимальной скорости миксера около 10 минут, пока масса не увеличится в объеме в 3 раза.

Шаг 2

Добавьте жидкий пищевой краситель красного цвета. В зависимости от вида и концентрации красителя его может понадобиться от нескольких капель до столовой ложки. Поэтому добавляйте краску по чуть-чуть, продолжая взбивать яично-сахарную смесь, по цвет не будет достаточно насыщенным и равномерным.

Шаг 3

В отдельную миску просейте муку, крахмал и какао.

Шаг 4

Частями добавляйте сухую смесь во взбитые яйца, аккуратно перемешивая лопаткой.

Шаг 5

Бисквитное тесто должно получиться очень воздушным. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой и разровняйте лопаткой.

Шаг 6

Выпекайте бисквит при температуре 180 градусов около 10 минут. Чтобы бисквит получился пышным, дверцу духовки во время выпечки открывать нельзя.

Шаг 7

Готовый бисквит сверните в рулет вместе с пергаментом и накройте полотенцем.

Шаг 8

Смешайте рикотту со сметаной, сахарной пудрой и загустителем. Взбейте крем миксером на низких оборотах.

Шаг 9

Бисквит разверните, пропитайте крепким алкоголем или сиропом по желанию. Равномерно распределите крем по поверхности бисквита.

Шаг 10

На половину рулета выложите джем. Осторожно сверните рулет и выложите на доску швом вниз.

Шаг 11

Острым ножом подравняйте концы рулета. Растопите шоколад и украсьте им верх рулета.

Шаг 12

Готовый рулет уберите в холодильник на 8 часов, чтобы он пропитался и застыл.

Напомним, рецепт быстрого и вкусного десерта — ленивый яблочный рулет. Прелесть этого десерта в том, что рулет выпекается вместе с начинкой.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с красной рыбой и творожным сыром. Закуска непременно понравится гостям. Ее можно сделать заранее, сэкономив время на приготовление основных горячих блюд.