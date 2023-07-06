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Еда

Ленивый яблочный рулет: рецепт быстрого и вкусного десерта

рулет, яблочный рулет, ленивый рулет
Фото: Svetlana Bauer/Instagram

Прелесть этого десерта в том, что рулет выпекается вместе

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Если вы очень любите выпечку с яблоками, а готовить пироги или шарлотку вам лень, предлагаем воспользоваться очень простым и легким рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить ленивый яблочный рулет. На него вы потратите совсем немного времени, а нежный и мягкий вкус выпечки запомнится надолго.

Ленивый яблочный пирог

Ингредиенты:

  • сахар – 130 гр;
  • яйца – 4 шт;
  • соль – щепотка;
  • мука – 120 гр;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

  • сливочное масло – 15 гр;
  • яблоко – 5 шт;
  • сахар – 2 ст. л;
  • корица по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли, затем добавить туда просеянную муку, смешанную с разрыхлителем.

Яблоки помыть, почистить от кожуры, натереть на терке, добавить сахар и корицу.

На противень, смазанный маслом или застеленный просиликоненной пергаментной бумагой, выложить масло и начинку, сверху вылить тесто, выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Готовый корж накрыть полотенцем или бумагой для выпечки и перевернуть, а затем аккуратно свернуть в рулет.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые пирожные с клубникой.