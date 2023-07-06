Лінивий яблучний рулет: рецепт швидкого та смачного десерту
Принадність цього десерту в тому, що рулет випікається разом.
Якщо ви дуже любите випічку з яблуками, а готувати пироги або шарлотку вам ліньки, пропонуємо скористатися дуже простим і легким рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер і приготувати ледачий яблучний рулет. На нього ви витратите зовсім небагато часу, а ніжний і м'який смак випічки запам'ятається надовго.
Лінивий яблучний пиріг
Інгредієнти:
- цукор — 130 г;
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Для начинки:
- вершкове масло — 15 г;
- яблуко — 5 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- кориця до смаку.
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром і дрібкою солі, потім додати туди просіяне борошно, змішане з розпушувачем.
Яблука помити, почистити від шкірки, натерти на тертці, додати цукор і корицю.
На деко, змащене маслом або застелене просиліконеним пергаментним папером, викласти масло та начинку, зверху вилити тісто, випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.
Готовий корж накрити рушником або папером для випічки та перевернути, а потім акуратно згорнути в рулет.
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