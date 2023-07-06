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Їжа

Лінивий яблучний рулет: рецепт швидкого та смачного десерту

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Фото: Svetlana Bauer/Instagram

Принадність цього десерту в тому, що рулет випікається разом.

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Якщо ви дуже любите випічку з яблуками, а готувати пироги або шарлотку вам ліньки, пропонуємо скористатися дуже простим і легким рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер і приготувати ледачий яблучний рулет. На нього ви витратите зовсім небагато часу, а ніжний і м'який смак випічки запам'ятається надовго.

Лінивий яблучний пиріг

Інгредієнти:

  • цукор — 130 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для начинки:

  • вершкове масло — 15 г;
  • яблуко — 5 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • кориця до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром і дрібкою солі, потім додати туди просіяне борошно, змішане з розпушувачем.

Яблука помити, почистити від шкірки, натерти на тертці, додати цукор і корицю.

На деко, змащене маслом або застелене просиліконеним пергаментним папером, викласти масло та начинку, зверху вилити тісто, випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.

Готовий корж накрити рушником або папером для випічки та перевернути, а потім акуратно згорнути в рулет.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві тістечка з полуницею.