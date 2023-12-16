Благородство смаку та кольору: бісквітний рулет "Червоний оксамит"

Насичений червоний бісквіт і білосніжна рікотта — це ідеальне поєднання смаку та кольору.

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Щоб приготувати цей чудовий святковий рулет, вам знадобиться натхнення і всього 45 хвилин часу. До того ж бісквіт можна просочити коньяком або ромом, що зробить десерт ще смачнішим і ароматнішим. Рецептом рулету "Червоний оксамит" поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти

Для тіста:

яйця великі — 3 шт;

цукрова пудра — 50 г;

дрібний білий цукор — 50 г;

пшеничне борошно — 65 г;

кукурудзяний крохмаль — 35 г;

какао — 10 г;

червоний харчовий барвник;

ванільний екстракт або ванілін.

Для начинки:

рікотта — 200 г;

цукрова пудра — 50 г;

жирна сметана — 50 г;

загущувач сметани — 1 ч.л.;

малиновий або полуничний джем — 40 г

Для прикраси:

молочний шоколад — 50 г;

білий шоколад — 50 г.

Приготування

Крок 1

У глибоку миску розбийте яйця, додайте цукор і пудру. Збивайте на максимальній швидкості міксера близько 10 хвилин, поки маса не збільшиться в об'ємі в 3 рази.

Крок 2

Додайте рідкий харчовий барвник червоного кольору. Залежно від виду та концентрації барвника його може знадобитися від кількох крапель до столової ложки. Тому додавайте фарбу потроху, продовжуючи збивати яєчно-цукрову суміш, допоки колір не буде достатньо насиченим і рівномірним.

Крок 3

В окрему миску просійте борошно, крохмаль і какао.

Крок 4

Частинами додавайте суху суміш у збиті яйця, акуратно перемішуючи лопаткою.

Крок 5

Бісквітне тісто має вийти дуже повітряним. Викладіть тісто на деко, застелене пергаментним папером, і розрівняйте лопаткою.

Крок 6

Випікайте бісквіт за температури 180 градусів близько 10 хвилин. Щоб бісквіт вийшов пишним, дверцята духовки під час випікання відчиняти не можна.

Крок 7

Готовий бісквіт згорніть у рулет разом із пергаментом і накрийте рушником.

Крок 8

Змішайте рікотту зі сметаною, цукровою пудрою і згущувачем. Збийте крем міксером на низьких обертах.

Крок 9

Бісквіт розгорніть, просочіть міцним алкоголем або сиропом за бажанням. Рівномірно розподіліть крем по поверхні бісквіта.

Крок 10

На половину рулету викладіть джем. Обережно згорніть рулет і викладіть на дошку швом донизу.

Крок 11

Гострим ножем підрівняйте кінці рулету. Розтопіть шоколад і прикрасьте ним верх рулету.

Крок 12

Готовий рулет приберіть у холодильник на 8 годин, щоб він просочився і застиг.

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