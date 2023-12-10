Рулет із мандаринами без випічки: рецепт простого десерту з новорічним смаком

Для рулету використовуються цілі мандарини, очищені від шкірки.

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Мандарини у багатьох асоціюються із зимою і новорічними святами, тому не дивно, що чим ближче Різдво і ялинка, тим більше нас тягне купити ці цитрусові. Мандарини однаково смачні як у свіжому вигляді, так і в десертах, і сьогодні ми пропонуємо приготувати неймовірно смачний рулет із цими фруктами. Головний плюс у тому, що випікати нічого не треба. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Торти. Капкейки. Рецепти".

Рулет із мандаринами без випічки

Інгредієнти:

пісочне печиво – 350 г;

какао – 2 ст. л;

банани – 2 шт;

сир – 450 г;

мед – 2 ст. л;

мандарини – 5 шт.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити за допомогою блендера на дрібну крихту. Банани очистити і помістити в чашу блендера, подрібнивши їх до стану пюре.

Подрібнене печиво висипати в глибоку миску. Туди ж додати какао та бананове пюре.

В окремому посуді занурювальним блендером перебити до однорідності сир і мед.

На аркуш пергаментного паперу перекласти отриману масу з печива, розрівняти, накрити другим аркушем паперу і розкачати в пласт.

Прибрати папір, викласти на печиво крем і в ряд — очищені цілі мандарини.

Завернути все в рулет і прибрати в холодильник на 30-60 хвилин, можна потримати й довше. Під час подачі на стіл рулет нарізати на шматочки.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Нутелла".