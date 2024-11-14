"Червоний оксамит": рецепт смачного печива

На відміну від торта, у цього печива немає начинки. Однак воно виходить не менш смачним.

Якщо ви в захваті від торта "Червоний оксамит", але часу готувати цей десерт у вас немає, рекомендуємо скористатися рецептом з кулінарного блогу "Рецепти страв на ваш смак" і зробити печиво з однойменною назвою.

Печиво "Червоний оксамит"

Інгредієнти:

вершкове масло — 115 г;

цукор — 1 склянка;

яйця — 2 шт;

ванілін — 2 ч. л;

червоний харчовий барвник — 1/2 ч. л;

борошно — 2 склянки;

какао — 50 г;

розпушувач — 1,5 ч. л;.

сіль — 1/2 ч. л;

цукрова пудра — 1/2 склянки.

Спосіб приготування:

У великій мисці збити вершкове масло з цукром до однорідності, і по одному ввести яйця, збиваючи після кожного додавання, додати ванілін і червоний харчовий барвник.

В окремій мисці просіяти борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль, перемішати і додати до вологих інгредієнтів, усе перемішати до однорідності.

Наповнити одну миску цукровою пудрою.

За допомогою ложки для печива сформувати кульки, обваляти в цукровій пудрі та викласти на деко на відстані 4-5 см одна від одної. Випікати протягом 8-10 хвилин за температури 200 градусів.

Печиво має роздутися і потріскатися, а всередині залишатися трохи липким. Це не тільки красиво, а й дуже смачно!

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