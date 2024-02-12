До Дня святого Валентина: як приготувати Торт Червоний оксамит

Цей чудовий торт ідеально підійде, щоб відзначити День усіх закоханих. Адже коржі, завдяки барвнику, набувають червоного відтінку.

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Торт "Червоний оксамит" вражає одразу за кількома пунктами: він має неповторний ванільно-шоколадний смак, і має дуже ефектний вигляд. А ще його дуже просто приготувати. Єдиний інгредієнт, пошуки якого можуть викликати труднощі — це червоний барвник. Рецептом поділилися на сайті Fatto in casa da Benedetta.

Торт Червоний оксамит

Інгредієнти:

Для бісквіта:

100 г яєчних білків;

2 ст. л. води;

15 г ванільного цукру;

222 г просіяного борошна;

160 г цукру;

2 пакетики розпушувача;

1,5 ч. л. какао;

1/2 ч. л. солі;

65 г рослинної олії;

65 г вершкового масла кімнатної температури;

133 г кефіру;

червоний харчовий барвник.

Для крему:

120 г вершків жирністю 35%;

500 г вершкового сиру;

50 г цукру;

ваніль.

Збийте білки в пишну піну. В іншій збийте рослинну олію та вершкове масло. У третій мисці змішайте всі сухі інгредієнти вінчиком.

Переведіть міксер на низькі оберти і додайте в масляну масу борошняну суміш. Потім введіть кефір, воду і барвник. Якщо використовуєте порошковий барвник, розведіть його у двох столових ложках води, які вказані в інгредієнтах.

Збільште злегка швидкість і збивайте до однорідності. Знову зменшіть швидкість і введіть збиті білки.

Форму для випічки змастіть олією та припудріть борошном. Вилийте тісто у форму для випічки та розрівняйте. Випікайте бісквіт у розігрітій до 170 градусів духовці.

Остудіть його повністю, загорніть у плівку і відправте на ніч у холодильник.

А щоб приготувати крем, збийте вершки, додайте цукор і вершковий сир.

Бісквіт розріжте на коржі, змастіть кремом, залиште в холодильнику на годину і подавайте.

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