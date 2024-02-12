К Дню святого Валентина: как приготовить Торт Красный бархат
Это восхитительный торт идеально подойдет, чтобы отметить День всех влюбленных. Ведь коржи, благодаря красителю, приобретают алый оттенок.
Торт Красный бархат впечатляет сразу по нескольким пунктам: у него неповторимый ванильно-шоколадный вкус, и он очень эффектно выглядит. А еще его очень просто приготовить. Единственный ингредиент, поиски которого могут вызвать трудности – это красный краситель. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.
Торт Красный бархат
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 100 г яичных белков;
- 2 ст. л. воды;
- 15 г ванильного сахара;
- 222 г просеянной муки;
- 160 г сахара;
- 2 пакетика разрыхлителя;
- 1,5 ч. л. какао;
- 1/2 ч. л. соли;
- 65 г растительного масла;
- 65 г сливочного масла комнатной температуры;
- 133 г кефира;
- красный пищевой краситель.
Для крема:
- 120 г сливок жирностью 35%;
- 500 г сливочного сыра;
- 50 г сахара;
- ваниль.
Взбейте белки в пышную пену. В другой взбейте растительное и сливочное масло. В третьей миске смешайте все сухие ингредиенты венчиком.
Переключите миксер на низкие обороты и добавьте в масляную массу мучную смесь. Затем введите кефир, воду и краситель. Если используете порошковый краситель, разведите его в двух столовых ложках воды, которые указаны в ингредиентах.
Увеличьте слегка скорость и взбивайте до однородности. Снова сбавьте скорость и введите взбитые белки.
Форму для выпечки смажьте маслом и припудрите мукой. Вылейте тесто в форму для выпечки и разровняйте. Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке.
Остудите его полностью, заверните в пленку и отправьте на ночь в холодильник.
А, чтобы приготовить крем, взбейте сливки, добавьте сахар и сливочный сыр.
Бисквит разрежьте на коржи, смажьте кремом, оставьте в холодильнике на час и подавайте.
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