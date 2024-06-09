Тирамису для тех, кто худеет: рецепт легкого десерта с йогуртом
Фитнесс-тирамису — это альтернатива для тех, кто хочет вкусненького. Но без лишних калорий.
Такой тирамису с йогуртом — это быстрый и простой рецепт, который подойдет тем, кто следит за своей фигурой, но не хочет отказываться от вкусного сладкого лакомства. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Тирамису идеально подходит для завтрака , в сопровождении свежевыжатого апельсинового сока или чашки горячего кофе.
Тирамису можно употреблять в качестве закуски после тренировки или в качестве вкусного десерта в конце еды. Цельнозерновые сухарики, которые здесь заменяют печенье "божьи пальчики", пропитывается кофе, а затем чередуется со слоями натурального греческого йогурта, подслащенного небольшим количеством меда из полевых цветов.
Вместо сухариков вы можете выбрать, например, сухое печенье , или рисовые лепешки.
Вы можете подсластить йогурт сиропом агавы или кленовым сиропом и обогатить слои раскрошенными какао-бобами, шоколадной крошкой , ореховым кремом, свежими фруктами или кокосовой стружкой. Вы можете приправить начинку корицей или ванилью, а кофе заменить молоком или даже травяным чаем с какао.
Фитнесс-тирамису
Ингредиенты:
- сухари цельнозерновые;
- греческий йогурт 0% жирности — 120 г;
- жидкий мед — 2 ч. л.;
- кофе;
- не сладкий какао порошок.
Налейте греческий йогурт в небольшую миску. Добавьте мед и перемешайте. Приготовьте кофе и налейте его в миску. Обмакните ломтик тоста в кофе и положите на десертную тарелку.
Выкладываем немного йогуртового крема. Окуните еще один сухарик в кофе и положите поверх предыдущего.
Снова выкладываем йогуртовый крем. Завершите слои последним поджаренным ломтиком и посыпьте горьким какао. Подавайте к столу и наслаждайтесь своим фитнесс-тирамису.
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