Тирамису для тех, кто худеет: рецепт легкого десерта с йогуртом

Фитнесс-тирамису — это альтернатива для тех, кто хочет вкусненького. Но без лишних калорий.

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Такой тирамису с йогуртом — это быстрый и простой рецепт, который подойдет тем, кто следит за своей фигурой, но не хочет отказываться от вкусного сладкого лакомства. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Тирамису идеально подходит для завтрака , в сопровождении свежевыжатого апельсинового сока или чашки горячего кофе.

Тирамису можно употреблять в качестве закуски после тренировки или в качестве вкусного десерта в конце еды. Цельнозерновые сухарики, которые здесь заменяют печенье "божьи пальчики", пропитывается кофе, а затем чередуется со слоями натурального греческого йогурта, подслащенного небольшим количеством меда из полевых цветов.

Вместо сухариков вы можете выбрать, например, сухое печенье , или рисовые лепешки.

Вы можете подсластить йогурт сиропом агавы или кленовым сиропом и обогатить слои раскрошенными какао-бобами, шоколадной крошкой , ореховым кремом, свежими фруктами или кокосовой стружкой. Вы можете приправить начинку корицей или ванилью, а кофе заменить молоком или даже травяным чаем с какао.

Фитнесс-тирамису

Ингредиенты:

сухари цельнозерновые;

греческий йогурт 0% жирности — 120 г;

жидкий мед — 2 ч. л.;

кофе;

не сладкий какао порошок.

Налейте греческий йогурт в небольшую миску. Добавьте мед и перемешайте. Приготовьте кофе и налейте его в миску. Обмакните ломтик тоста в кофе и положите на десертную тарелку.

Выкладываем немного йогуртового крема. Окуните еще один сухарик в кофе и положите поверх предыдущего.

Снова выкладываем йогуртовый крем. Завершите слои последним поджаренным ломтиком и посыпьте горьким какао. Подавайте к столу и наслаждайтесь своим фитнесс-тирамису.

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