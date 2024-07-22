Просто та смачно: як приготувати турецький картопляний хліб на сковороді
Такий дріжджовий хліб у Туреччині називають базлама. Його дуже просто приготувати.
Базлама — це м'який і смачний турецький дріжджовий хліб із картоплею, типовий для Туреччини, зокрема Анатолії. Він годиться як заміна звичайному хлібу, а також пасує хумусу та м'ясу на грилі. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Базлама
Інгредієнти:
- борошно — 280 г;
- картопля — 200 г;
- молоко — 140 г;
- свіжі пивні дріжджі — 7 г;
- сіль — 5 г;
- розтоплене вершкове масло;
- оливкова олія, рубаний часник, нарізана петрушка.
Варимо картоплю в киплячій воді, доки вона не стане м'якою, очищаємо та розминаємо в мисці. Розчиніть дріжджі в молоці, вилийте в миску з картоплею та перемішайте.
Додайте борошно та сіль і продовжуйте місити, поки не отримаєте м'яке тісто. Накрийте його та дайте піднятися близько двох годин. Розділіть його на кілька частин і надайте качалкою витягнуту форму.
Готуйте хліб на гарячій пательні з антипригарним покриттям близько 2 хвилин, змащуючи його рослинним або топленим вершковим маслом під час приготування.
Подавайте базламу, поливши сумішшю олії, петрушки та подрібненого часнику.
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