Просто та смачно: як приготувати турецький картопляний хліб на сковороді

Такий дріжджовий хліб у Туреччині називають базлама. Його дуже просто приготувати.

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Базлама — це м'який і смачний турецький дріжджовий хліб із картоплею, типовий для Туреччини, зокрема Анатолії. Він годиться як заміна звичайному хлібу, а також пасує хумусу та м'ясу на грилі. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Базлама

Інгредієнти:

борошно — 280 г;

картопля — 200 г;

молоко — 140 г;

свіжі пивні дріжджі — 7 г;

сіль — 5 г;

розтоплене вершкове масло;

оливкова олія, рубаний часник, нарізана петрушка.

Варимо картоплю в киплячій воді, доки вона не стане м'якою, очищаємо та розминаємо в мисці. Розчиніть дріжджі в молоці, вилийте в миску з картоплею та перемішайте.

Додайте борошно та сіль і продовжуйте місити, поки не отримаєте м'яке тісто. Накрийте його та дайте піднятися близько двох годин. Розділіть його на кілька частин і надайте качалкою витягнуту форму.

Готуйте хліб на гарячій пательні з антипригарним покриттям близько 2 хвилин, змащуючи його рослинним або топленим вершковим маслом під час приготування.

Подавайте базламу, поливши сумішшю олії, петрушки та подрібненого часнику.

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