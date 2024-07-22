Просто и вкусно: как приготовить турецкий картофельный хлеб на сковороде
Такой дрожжевой хлеб в Турции называют базлама. И его очень просто приготовить.
Базлама — это мягкий и вкусный турецкий дрожжевой хлеб с картофелем, типичный для Турции, в частности Анатолии. Он подходит, как замена обычному хлебу, а также хумусу и мясу на гриле. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Базлама
Ингредиенты:
- мука — 280 г;
- картофель — 200 г;
- молоко — 140 г;
- свежие пивные дрожжи — 7 г;
- соль — 5 г;
- растопленное сливочное масло;
- оливковое масло, рубленый чеснок, нарезанная петрушка.
Варим картофель в кипящей воде, пока он не станет мягким, очищаем и разминаем в миске. Растворите дрожжи в молоке, вылейте в миску с картофелем и перемешайте.
Добавьте муку и соль и продолжайте месить, пока не получите мягкое тесто. Накройте его и дайте подняться около двух часов. Разделите его на несколько частей и придайте скалкой вытянутую форму.
Готовьте хлеб на горячей сковороде с антипригарным покрытием около 2 минут, смазывая его растительным или топленым сливочным маслом во время приготовления.
Подавайте базламу, полив смесью масла, петрушки и измельченного чеснока.
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