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Еда

Просто и вкусно: как приготовить турецкий картофельный хлеб на сковороде

Картофельные лепешки, турецкая кухня, базлама, как приготовить хлеб на сковороде
Фото: 1000.menu | Картофельный хлеб базлама

Такой дрожжевой хлеб в Турции называют базлама. И его очень просто приготовить.

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Базлама — это мягкий и вкусный турецкий дрожжевой хлеб с картофелем, типичный для Турции, в частности Анатолии. Он подходит, как замена обычному хлебу, а также хумусу и мясу на гриле. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Базлама

Ингредиенты:

  • мука — 280 г;
  • картофель — 200 г;
  • молоко — 140 г;
  • свежие пивные дрожжи — 7 г;
  • соль — 5 г;
  • растопленное сливочное масло;
  • оливковое масло, рубленый чеснок, нарезанная петрушка.

Варим картофель в кипящей воде, пока он не станет мягким, очищаем и разминаем в миске. Растворите дрожжи в молоке, вылейте в миску с картофелем и перемешайте.

Добавьте муку и соль и продолжайте месить, пока не получите мягкое тесто. Накройте его и дайте подняться около двух часов. Разделите его на несколько частей и придайте скалкой вытянутую форму.

Готовьте хлеб на горячей сковороде с антипригарным покрытием около 2 минут, смазывая его растительным или топленым сливочным маслом во время приготовления.

Подавайте базламу, полив смесью масла, петрушки и измельченного чеснока.

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