Ідеальний перекус: як приготувати кіш зі шпинатом, броколі, червоною рибою та двома сирами

Перед подачею на стіл дайте пирогу трохи охолонути.

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Кіш — пиріг, який ніколи не набридне. Його можна їсти в холодному і гарячому вигляді на сніданок, обід і вечерю, взяти на роботу або на навчання як перекус і навіть приготувати до приходу гостей. Рекомендуємо вам рецепт кіша зі шпинатом, броколі, червоною рибою та двома сирами від авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Яскравий вигляд цієї страви та її багатий і насичений смак нікого не залишать байдужими.

Кіш зі шпинатом, броколі, червоною рибою та двома сирами

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 200 г;

масло — 150 г;

жовток — 1 шт;

сметана — 1 ст. л;

цукор — 1 ч. л;

сіль — 1/2 ч. л;

крижана вода — 2 ст. л.

Для начинки:

сировина "Гауда молода" і "Дорблю" — 120 г + 50 г;

шпинат — 1 пучок;

червона риба — 150 г;

броколі — 200 г.

Для заливки:

яйця — 3 шт. + білок;

вершки — 200 мл;

сіль — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо основу для кіша. У чашу кухонного комбайна з насадкою "ніж" відправити борошно та порізане на шматочки холодне масло, перемолоти до утворення крихти. Додати туди ж цукор, сіль, жовток, сметану, алкоголь і все разом збити.

Під час збивання влити крижану воду. Можливо, її знадобиться або 1, або 3 ст. л. Тут головне, щоб тісто "схопилося" на кулю, і, щойно це сталося, воду більше не додавати

Форму застелити пергаментом. Тісто швидко, щоб олія якомога менше контактувала з руками і не топилася, розподілити по формі, зробити бортики і відправити в холодильник на час, поки готується начинка.

Для начинки рибу порізати на невеликі скибочки. Шпинат занурити в окріп, витягнути і порізати. Броколі розібрати на суцвіття, кинути в окріп, проварити до готовності (5-7 хвилин), дістати й одразу кинути в крижану воду, щоб зберегти яскравий колір. Гауду потерти на грубу тертку, сир Дорблю розкришити ножем.

Для заливки яйця, білок, вершки, сіль збити до однорідності. Можна ще за бажанням додати порізаний кріп або петрушку.

У розігріту духовку поставити основу і випікати 10-15 хвилин при 220 градусах до золотистості.

На спечену основу викласти шпинат, броколі, рибу і вилити заливку. Зверху посипати сирами. Випікати за 200 градусів до моменту, коли сир розплавиться, а заливка схопиться.

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