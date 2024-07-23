Идеальный перекус: как приготовить киш со шпинатом, брокколи, красной рыбой и двумя сырами

Перед подачей на стол дайте пирогу немного остыть.

Related video

Киш — пирог, который никогда не надоест. Его можно есть в холодном и горячем виде на завтрак, обед и ужин, взять на работу или на учебу в качестве перекуса и даже приготовить к приходу гостей. Рекомендуем вам рецепт киша со шпинатом, брокколи, красной рыбой и двумя сырами от автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Яркий вид этого блюда и его богатый и насыщенный вкус никого не оставят равнодушными.

Киш со шпинатом, брокколи, красной рыбой и двумя сырами

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 200 гр;

масло – 150 гр;

желток – 1 шт;

сметана – 1 ст. л;

сахар – 1 ч. л;

соль – 1/2 ч. л;

ледяная вода – 2 ст. л.

Для начинки:

сырь "Гауда молодая" и "Дорблю" – 120 гр + 50 гр;

шпинат – 1 пучок;

красная рыба – 150 гр;

брокколи – 200 гр.

Для заливки:

яйца – 3 шт. + белок;

сливки – 200 мл;

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала готовим основание для киша. В чашу кухонного комбайна с насадкой "нож" отправить муку и порезанное на кусочки холодное масло, перемолоть до образования крошки. Добавить туда же сахар, соль, желток, сметану, алкоголь и все вместе взбить.

Во время взбивания влить ледяную воду. Возможно, ее понадобится либо 1, либо 3 ст. л. Здесь главное, чтобы тесто "схватилось" в шар, и, как только это произошло, воду больше не добавлять

Форму застелить пергаментом. Тесто быстро, чтобы масло чем меньше контактировало с руками и не топилось, распределить по форме, сделать бортики и отправить в холодильник на время, пока готовится начинка.

Для начинки рыбу порезать на небольшие ломтики. Шпинат погрузить в кипяток, вытащить и порезать. Брокколи разобрать на соцветия, бросить в кипяток, проварить до готовности (5-7 минут), достать и сразу бросить в ледяную воду, чтобы сохранить яркий цвет. Гауду потереть на грубую терку, сыр Дорблю раскрошить ножом.

Для заливки яйца, белок, сливки, соль взбить до однородности. Можно еще по желанию добавить порезанный укроп или петрушку.

В разогретую духовку поставить основание и выпекать 10-15 минут при 220 градусах до золотистости.

На испеченное основание выложить шпинат, брокколи, рыбу и вылить заливку. Сверху посыпать сырами. Выпекать при 200 градусах до момента, когда сыр расплавится, а заливка схватится.

Читайте также:

Киш с беконом и сыром: рецепт французского блюда на завтрак или ужин

Киш с картофелем и тунцом: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Киш с курицей и грибами: рецепт вкусного заливного пирога (видео)