Киш с курицей и грибами: рецепт вкусного заливного пирога (видео)

Такой пирог хорошо утоляет голод и готовится очень легко.

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Киш – это открытые закусочные пироги с разнообразными начинками, в которых на тесто заливается яично-молочная смесь с мясными продуктами, грибами и овощами. Они очень популярны и в украинской кухне, хотя изначально появились во Франции, поскольку их легко готовить, и они отлично подходят в качестве перекуса. Сегодня хотим поделиться проверенным рецептом киша с курицей и грибами от кулинарного блогера Кристины Азизян. В выходные такое блюдо – самое то.

Киш с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе – 600 гр;

грибы – 300 гр;

лук – 1-2 шт;

пласт слоеного бездрожжевого теста – 400 гр;

яйца – 3-4 шт;

сливки (20%) – 200 мл;

сыр – 150 гр;

соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, порезать на небольшие кусочки. Лук почистить, мелко порезать. На растительном масле обжарить до мягкости лук, добавить куриное филе, посолить, поперчить и обжарить почти до готовности. Убрать со сковороды, и на той же сковородке обжарить грибы.

Для заливки взбить яйца, добавить сливки, специи и сыр, хорошо перемешать.

Форму застелить слегка раскатанным коржом слоеного теста, сверху выложить начинку, а затем – заливка.

Духовку разогреть до 190 градусов и выпекать в ней пирог 30-35 минут. Время выпечки может быть чуть дольше, в зависимости от состояния духовки.

Ранее Фокус писал, как приготовить пикантный пирог с томатами.