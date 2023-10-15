Кіш із куркою та грибами: рецепт смачного заливного пирога (відео)

Такий пиріг добре втамовує голод і готується дуже легко.

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Кіш — це відкриті закусочні пироги з різноманітними начинками, в яких на тісто заливають яєчно-молочну суміш із м'ясними продуктами, грибами та овочами. Вони дуже популярні і в українській кухні, хоча спочатку з'явилися у Франції, оскільки їх легко готувати, і вони чудово підходять як перекус. Сьогодні хочемо поділитися перевіреним рецептом кіша з куркою і грибами від кулінарної блогерки Крістіни Азізян. У вихідні така страва — саме те.

Кіш із куркою та грибами

Інгредієнти:

куряче філе – 600 г;

гриби – 300 г;

цибуля – 1-2 шт;

пласт листкового бездріжджового тіста – 400 г;

яйця – 3-4 шт;

вершки (20%) – 200 мл;

сир – 150 г;

сіль, чорний перець, паприка, сушений часник – за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, порізати на невеликі шматочки. Цибулю почистити, дрібно порізати. На олії обсмажити до м'якості цибулю, додати куряче філе, посолити, поперчити й обсмажити майже до готовності. Прибрати зі сковорідки, і на тій самій сковорідці обсмажити гриби.

Для заливки збити яйця, додати вершки, спеції та сир, добре перемішати.

Форму застелити злегка розкатаним коржем листкового тіста, зверху викласти начинку, а потім — заливку.

Духовку розігріти до 190 градусів і випікати в ній пиріг 30-35 хвилин. Час випікання може бути трохи довшим, залежно від стану духовки.

Раніше Фокус писав, як приготувати пікантний пиріг із томатами.