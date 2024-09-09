Пышные и вкусные: как приготовить пирожки с повидлом

Тесто для этих пирожков получается очень нежным и начинки в него можно положить сколько хотите.

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Тесто для пирожков может быть самым разным: дрожжевое, бездрожжевое, слоеное, пресное или сдобное. Соответственно, и начинки бывают самые разные. Пирожки – это блюдо, с которым можно экспериментировать. Фокус расскажет, как приготовить вкусные пирожки.

Пирожки с повидлом

Ингредиенты:

мука — 350 г;

сахар — 60 г;

дрожжи свежие — 10 г;

молоко — 150 г;

одно яйцо;

ванильный сахар — 15 г;

сливочное масло — 40 г;

повидло (любое по вашему вкусу) — 200 г.

Смешиваем в миске молоко, сахар, дрожжи и одну столовую ложку муки. Хорошо перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой. Оставляем опару в теплом месте, пока тесто не поднимется.

В отдельной мисочке смешиваем яйцо, соль и ванильный сахар. К полученной яичной смеси добавляем опару. Перемешиваем все ингредиенты.

К жидким ингредиентам добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто. Добавляем мягкое сливочное масло. Снова накрываем тесто пленкой и убираем в теплое место, пока тесто не увеличится в объеме.

Делим тесто на 10 равных частей. Снова накрываем порции теста пленкой и оставляем в теплом месте примерно на 30 минут.

Раскатываем тесто так, чтобы поместилась начинка и были свободные края, чтобы зафиксировать тесто. В середину выкладываем начинку.

Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментом и смазываем яйцом. Отправляем пирожки выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку, на 15-20 минут.

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