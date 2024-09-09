Пышные и вкусные: как приготовить пирожки с повидлом
Тесто для этих пирожков получается очень нежным и начинки в него можно положить сколько хотите.
Тесто для пирожков может быть самым разным: дрожжевое, бездрожжевое, слоеное, пресное или сдобное. Соответственно, и начинки бывают самые разные. Пирожки – это блюдо, с которым можно экспериментировать. Фокус расскажет, как приготовить вкусные пирожки.
Пирожки с повидлом
Ингредиенты:
- мука — 350 г;
- сахар — 60 г;
- дрожжи свежие — 10 г;
- молоко — 150 г;
- одно яйцо;
- ванильный сахар — 15 г;
- сливочное масло — 40 г;
- повидло (любое по вашему вкусу) — 200 г.
Смешиваем в миске молоко, сахар, дрожжи и одну столовую ложку муки. Хорошо перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой. Оставляем опару в теплом месте, пока тесто не поднимется.
В отдельной мисочке смешиваем яйцо, соль и ванильный сахар. К полученной яичной смеси добавляем опару. Перемешиваем все ингредиенты.
К жидким ингредиентам добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто. Добавляем мягкое сливочное масло. Снова накрываем тесто пленкой и убираем в теплое место, пока тесто не увеличится в объеме.
Делим тесто на 10 равных частей. Снова накрываем порции теста пленкой и оставляем в теплом месте примерно на 30 минут.
Раскатываем тесто так, чтобы поместилась начинка и были свободные края, чтобы зафиксировать тесто. В середину выкладываем начинку.
Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментом и смазываем яйцом. Отправляем пирожки выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку, на 15-20 минут.
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