Пишні та смачні: як приготувати пиріжки з повидлом
Тісто для цих пиріжків виходить дуже ніжним і начинки в нього можна покласти скільки хочете.
Тісто для пиріжків може бути найрізноманітнішим: дріжджове, бездріжджове, листкове, прісне або здобне. Відповідно, і начинки бувають найрізноманітніші. Пиріжки — це страва, з якою можна експериментувати. Фокус розповість, як приготувати смачні пиріжки.
Пиріжки з повидлом
Інгредієнти:
- борошно — 350 г;
- цукор — 60 г;
- дріжджі свіжі — 10 г;
- молоко — 150 г;
- одне яйце;
- ванільний цукор — 15 г;
- вершкове масло — 40 г;
- повидло (будь-яке на ваш смак) — 200 г.
Змішуємо в мисці молоко, цукор, дріжджі та одну столову ложку борошна. Добре перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою. Залишаємо опару в теплому місці, поки тісто не підніметься.
В окремій мисочці змішуємо яйце, сіль і ванільний цукор. До отриманої яєчної суміші додаємо опару. Перемішуємо всі інгредієнти.
До рідких інгредієнтів додаємо борошно і добре вимішуємо тісто. Додаємо м'яке вершкове масло. Знову накриваємо тісто плівкою і прибираємо в тепле місце, поки тісто не збільшиться в об'ємі.
Ділимо тісто на 10 рівних частин. Знову накриваємо порції тіста плівкою і залишаємо в теплому місці приблизно на 30 хвилин.
Розкачуємо тісто так, щоб помістилася начинка і були вільні краї, щоб зафіксувати тісто. У середину викладаємо начинку.
Викладаємо пиріжки на деко, застелене пергаментом, і змащуємо яйцем. Відправляємо пиріжки випікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку, на 15-20 хвилин.
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