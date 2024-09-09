Пишні та смачні: як приготувати пиріжки з повидлом

Тісто для цих пиріжків виходить дуже ніжним і начинки в нього можна покласти скільки хочете.

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Тісто для пиріжків може бути найрізноманітнішим: дріжджове, бездріжджове, листкове, прісне або здобне. Відповідно, і начинки бувають найрізноманітніші. Пиріжки — це страва, з якою можна експериментувати. Фокус розповість, як приготувати смачні пиріжки.

Пиріжки з повидлом

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

цукор — 60 г;

дріжджі свіжі — 10 г;

молоко — 150 г;

одне яйце;

ванільний цукор — 15 г;

вершкове масло — 40 г;

повидло (будь-яке на ваш смак) — 200 г.

Змішуємо в мисці молоко, цукор, дріжджі та одну столову ложку борошна. Добре перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою. Залишаємо опару в теплому місці, поки тісто не підніметься.

В окремій мисочці змішуємо яйце, сіль і ванільний цукор. До отриманої яєчної суміші додаємо опару. Перемішуємо всі інгредієнти.

До рідких інгредієнтів додаємо борошно і добре вимішуємо тісто. Додаємо м'яке вершкове масло. Знову накриваємо тісто плівкою і прибираємо в тепле місце, поки тісто не збільшиться в об'ємі.

Ділимо тісто на 10 рівних частин. Знову накриваємо порції тіста плівкою і залишаємо в теплому місці приблизно на 30 хвилин.

Розкачуємо тісто так, щоб помістилася начинка і були вільні краї, щоб зафіксувати тісто. У середину викладаємо начинку.

Викладаємо пиріжки на деко, застелене пергаментом, і змащуємо яйцем. Відправляємо пиріжки випікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку, на 15-20 хвилин.

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