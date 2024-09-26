Идеально для пирожков: рецепт быстрого бездрожжевого теста на кефире
Начинку для таких пирожков можно брать по своему вкусу.
Воздушное, мягкое бездрожжевое тесто на кефире и любая начинка – главные составляющие быстрых и вкусных пирожков. Для тех, кто не любит много времени проводить на кухне, этот рецепт от Светланы Бауэр станет настоящей палочкой-выручалочкой.
Быстрое бездрожжевое тесто на кефире
Ингредиенты:
- кефир (чем жирнее тем лучше) – 400 мл;
- горячая вода – 50 мл;
- сахар – 1 ст. л;
- соль – 1 ч. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- мука – 650-700 гр;
- разрыхлитель – 1 ст. л.
Для начинки:
- отварной рис – 200 гр;
- зеленый лук – пучок;
- куриные яйца отварные – 5 шт.
Способ приготовления:
Кефир смешать с горячей водой, добавить соль, сахар, растительное масло, ввести просеянную муку и замесить тесто, которое слегка липнет к рукам. Дать ему немного отдохнуть.
Зеленый лук обжарить на сливочном масле, соединить с отварным рисом и отварными яйцами, порезанными кубиком или натертыми на терку.
Сформировать пирожки и обжарить их с двух сторон до румяности.
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