Идеально для пирожков: рецепт быстрого бездрожжевого теста на кефире

Начинку для таких пирожков можно брать по своему вкусу.

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Воздушное, мягкое бездрожжевое тесто на кефире и любая начинка – главные составляющие быстрых и вкусных пирожков. Для тех, кто не любит много времени проводить на кухне, этот рецепт от Светланы Бауэр станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Быстрое бездрожжевое тесто на кефире

Ингредиенты:

кефир (чем жирнее тем лучше) – 400 мл;

горячая вода – 50 мл;

сахар – 1 ст. л;

соль – 1 ч. л;

растительное масло – 3 ст. л;

мука – 650-700 гр;

разрыхлитель – 1 ст. л.

Для начинки:

отварной рис – 200 гр;

зеленый лук – пучок;

куриные яйца отварные – 5 шт.

Способ приготовления:

Кефир смешать с горячей водой, добавить соль, сахар, растительное масло, ввести просеянную муку и замесить тесто, которое слегка липнет к рукам. Дать ему немного отдохнуть.

Зеленый лук обжарить на сливочном масле, соединить с отварным рисом и отварными яйцами, порезанными кубиком или натертыми на терку.

Сформировать пирожки и обжарить их с двух сторон до румяности.

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