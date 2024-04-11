Запеканка из пельменей: рецепт быстрого и сытного ужина на скорую руку (видео)

Солите и перчите пельмени по вкусу, однако не забывайте, что заливка уже соленая.

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Пару советов перед тем, как вы начнете готовить вашу запеканку из любимых пельменей.

Во-первых, сыр для этого блюда подойдет любой — твердый, полутвердый, мягкий, типа моцареллы. Главное, чтобы он был вкусным, качественным, без заменителей молочных жиров и хорошо плавился.

Во-вторых, обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии.

Ингредиенты на 5 порций:

пельмени готовые, можно замороженные — 1 кг;

яйца — 3 шт.;

сметана — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

помидоры — 1-2 средних;

соль, перец — по вкусу.

Первым делом сделайте заливку для запеканки. В миску вбейте яйца, добавьте сметану и соль с черным молотым перцем. Все тщательно перемешайте венчиком до однородности.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и прогрейте ее в духовке 5 минут. Выложите в нее одним слоем пельмени. Посолите и поперчите их по вкусу с учетом того, что заливка уже соленая, затем равномерно выложите на них слой мелко нарезанных помидоров. Залейте пельмени сметанной смесью — она должна покрыть содержимое формы полностью.

Поставьте заготовку в духовку, разогретую до температуры 180 градусов, на 30 минут. За 10 минут до окончания выньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Верните запеканку в духовку и продолжайте печь ее до того, как сыр расплавится и зарумянится. Готовое блюдо немного остудите, нарежьте на порции и подавайте к столу.

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