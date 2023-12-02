Невероятные штрули с мясом: рецепт немецких ленивых пельменей

Если вы любите пельмени, но у вас нет времени их лепить, попробуйте приготовить немецкий вариант этого блюда из теста и фарша, но который уйдет намного меньше времени.

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Забудьте о том чтобы несколько часов лепить пельмени на всю семью. Приготовьте сытные немецкие штрули на обед или ужин и оставьте себе свободное время для отдыха. Рецепт этого блюда на 4 порции опубликовал сайт "ЯБ Поїла".

Немецкие штрули с мясом – это рулетики из пельменного теста с начинкой. При желании классический рецепт можно изменить и приготовить из с любой другой начинкой, которая вам по вкусу.

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная – 370 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

масло растительное – 3 ст. л.;

вода – 150 мл;

соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

фарш мясной (из того вида мяса, которое вы любите) – 400 г;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

паприка копченая – 1 ч. л.;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

вода – 200 мл.

Лук зеленый или другая зелень для подачи – по желанию.

Масло растительное – для жарки.

Приготовление

Шаг 1

В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте соль, растительное масло и воду. Размешайте до растворения соли.

Шаг 2

Начинайте замешивать тесто, добавляя в миску просеянную муку в несколько приемов. Когда тесто вберет всю муку, месите его еще минут пять. Тесто должно получиться плотное, не липнущее к рукам, но эластичное.

Размер яиц и влажность муки могут быть разными, поэтому каждый раз, замешивая тесто, корректируйте рецепт, добавляя воду или муку при необходимости.

Шаг 3

Накройте миску с тестом пленкой или полотенцем и дайте ему отдохнуть полчаса.

Шаг 4

Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке.

Шаг 5

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, продолжайте жарить до готовности, после чего выключите огонь под сковородой.

Шаг 6

В мясной фарш добавьте соль, перец, паприку, половину зажарки из моркови и лука и хорошо перемешайте.

Шаг 7

Тонко раскатайте тесто в большой прямоугольник, как на пельмени. Сверху выложите начинку и равномерно распределите ее по тесту. Сверните лист теста с начинкой в рулет. Делайте это осторожно, не перетягивая тесто, чтобы оно не порвалось.

Шаг 8

На сковороду с половиной зажарки выложите нарезанный кружочками очищенный картофель, так, чтобы он покрыл все дно. Сверху немного присолите и по желанию добавьте любимые специи.

Шаг 9

Рулет нарежьте на части длиной 4-5 см. Выложите их "стоя" на кружочки картофеля. Влейте воду, накройте крышкой и включите средний огонь.

Шаг 10

С момента закипания немного уменьшите огонь и готовьте около получаса. Готовность определяйте, пробуя тесто, начинка в любом случае будет готова раньше.

Шаг 11

Готовые штрули выложите на тарелку и посыпьте зеленью. Как и пельмени, подавайте их горячими со сметаной и другими соусами, которые вы любите.

Напомним рецепт сытного блюда на обед – картофельный рулет-запеканка с фаршем. Количество ингредиентов для рулета модно увеличивать или уменьшать в зависимости от того, на сколько человек вы готовите блюдо.

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