Сочные и вкусные. Простой рецепт идеальных пельменей

Пельмени появились, как считается в Китае, но с той поры в каждой национальной кухне есть вкусное блюдо из вареного теста с начинкой.

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Традиционно, пельменями славится китайская кухня. В Поднебесной готовят пельмени с разнообразными начинками и из самого разного теста, и каждый из видов имеет свое название. Но кто первый придумал готовить блюдо из вареного теста с начинкой – ведутся споры. Ведь теперь подобные блюда есть буквально в каждой кухне любой страны мира. В Украине это вареники, в Грузии – хинкали, в Италии — равиоли, а в Израиле – креплах.

А вкусные пельмени с сочной начинкой приготовить довольно просто. Главное соблюдать несколько правил и не забыть про секретный ингредиент: ледяную воду. Благодаря ей начинка получится именно такой, как нужно.

Мясная начинка может быть любой, но классической считается фарш из свинины и говядины.

Пельмени

Ингредиенты:

Одно яйцо;

Мука — 650 гр;

Фарш из говядины и свинины – 1 кг;

Две луковицы;

Зубчик чеснока;

Соль, лавровый лист, молотый черный перец, сливочное масло, горчица и уксус.

Для начала нужно приготовить тесто. Смешиваем муку, яйцо, 250 мл воды и немного солим. Замешиваем, пока тесто не станет плотным и убираем в холодильник минут на 20.

Фарш можно приготовить самостоятельно, пропустив говядину и свинину в равных пропорциях через мясорубку, а можно взять уже готовый фарш. К нему нужно добавить измельченный лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить и хорошо поперчить. К слову, все шеф-повара советуют завести мельничку для перца и пользоваться именно ею.

Свежесмолотый перец, или смесь перцев придадут любому блюду куда больше аромата и вкуса, нежели готовый молотый перец.

Добавьте 200 мл ледяной воды. Это важный ингредиент. Именно благодаря ей потом, при варке, в пельменях образуется вкусный бульон. Вымесите фарш. И приступайте к лепке пельменей.

Размер их зависит только от вашего вкуса. Можете налепить крохотных пельмешек, а можете пельмень солидных размеров, или что-то среднее. Как именно лепить – также зависит от вас. Можно раскатать пласт теста и стаканчиком вырезать из него кругляши-заготовки. А можете раскатать колбаску, от которой потом вы будете отрезать маленькие заготовки для будущих кругляшей и раскатывать каждую из них отдельно.

Главное, не переборщите с мукой, иначе потом пельмени будут плохо слипаться.

Залепливая пельмени, сначала делайте из них маленький вареничек, а потом слепливайте его концы, чтобы получился круглый пельмешек. Готовые пельмени замораживайте в морозилке. Самыми вкусными они получатся, если сварить их уже примороженными. К тому же это отличный случай сделать небольшой запас.

Варите пельмени в подсоленной воде с лавровым листом. Когда они всплывут, варите не более пяти минут.

Подавайте с бульоном, в котором пельмени варились. Или со сливочным маслом, уксусом, горчицей и свежесмолотым перцем. Остывшие пельмени можно поджарить на растительном масле.

Также вы можете приготовить вкусные вареники. Особенно хороши вареники с капустой. И начинка может быть как из квашеной капусты, так и из свежей. Выбор за вами.