Как приготовить вкусную начинку для вареников с капустой. Два простых рецепта

Начинку можно приготовить, как из свежей, так и из квашеной капусты.

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Приготовить вкусные вареники очень легко. Главное, сделать правильное тесто и приготовить вкусную начинку, а потом просто не переварить то, что получится.

Вареники с капустой – это классика. Причем начинку можно сделать из свежей капусты, а можно и из квашеной. Можно даже объединить эти два способа, но в любом случае получится прекрасно.

Вареники со свежей капустой

Для теста:

Пшеничная мука — 400 гр;

Одно яйцо;

Кипяток — 200 мл;

Растительное масло — 1 ст. л.;

Соль — 0.5 ч. л.

Для начинки:

Капуста белокочанная — 500 гр;

Одна небольшая луковица;

Одна морковка;

Соль — 1 ч. л.;

Сахар — 0.5 ч. л.;

Растительное масло – 3 ст. л;

Перец черный молотый.

Растительное масло — 3 ст.л.

Этот рецепт теста универсальный, если вы не ставите целью приготовить постные вареники. Он подойдет для любых несладких и сладких вареников. Начинку готовьте перед тем, как замешивать теста, так как она должна полностью остыть.

Свежую капусту нашинкуйте тонкой соломкой и помните руками. Сок слейте, масло разогрейте на сковороде и положите капусту, жарьте примерно минут пять на небольшом огне.

Морковку натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте и добавьте к капусте. Тушите под крышкой все овощи вместе минут 20. Как самые толстые кусочки капусты стали мягкими – начинка готова. В конце добавить в начинку соль, сахар и перец.

Тесто готовится просто. Добавьте в муку яйцо взбитое с солью и ложкой масла. Затем влейте в муку кипяток и замесите тесто: сначала ложкой, потом руками.

Вареники с квашеной капустой

Для начинки:

Квашеная капуста – 400 гр;

Одна луковица;

Растительное масло — 2 ст. л.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте квашеную капусту и тушите минут 15. Если капуста длинная – порежьте ее. Если слишком кислая – добавьте немного свежей.

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