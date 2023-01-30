Как приготовить вкусную начинку для вареников с капустой. Два простых рецепта
Начинку можно приготовить, как из свежей, так и из квашеной капусты.
Приготовить вкусные вареники очень легко. Главное, сделать правильное тесто и приготовить вкусную начинку, а потом просто не переварить то, что получится.
Вареники с капустой – это классика. Причем начинку можно сделать из свежей капусты, а можно и из квашеной. Можно даже объединить эти два способа, но в любом случае получится прекрасно.
Вареники со свежей капустой
Для теста:
- Пшеничная мука — 400 гр;
- Одно яйцо;
- Кипяток — 200 мл;
- Растительное масло — 1 ст. л.;
- Соль — 0.5 ч. л.
Для начинки:
- Капуста белокочанная — 500 гр;
- Одна небольшая луковица;
- Одна морковка;
- Соль — 1 ч. л.;
- Сахар — 0.5 ч. л.;
- Растительное масло – 3 ст. л;
- Перец черный молотый.
- Растительное масло — 3 ст.л.
Этот рецепт теста универсальный, если вы не ставите целью приготовить постные вареники. Он подойдет для любых несладких и сладких вареников. Начинку готовьте перед тем, как замешивать теста, так как она должна полностью остыть.
Свежую капусту нашинкуйте тонкой соломкой и помните руками. Сок слейте, масло разогрейте на сковороде и положите капусту, жарьте примерно минут пять на небольшом огне.
Морковку натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте и добавьте к капусте. Тушите под крышкой все овощи вместе минут 20. Как самые толстые кусочки капусты стали мягкими – начинка готова. В конце добавить в начинку соль, сахар и перец.
Тесто готовится просто. Добавьте в муку яйцо взбитое с солью и ложкой масла. Затем влейте в муку кипяток и замесите тесто: сначала ложкой, потом руками.
Вареники с квашеной капустой
Для начинки:
- Квашеная капуста – 400 гр;
- Одна луковица;
- Растительное масло — 2 ст. л.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте квашеную капусту и тушите минут 15. Если капуста длинная – порежьте ее. Если слишком кислая – добавьте немного свежей.
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