Як приготувати смачну начинку для вареників із капустою. Два простих рецепти

Начинку можна приготувати як зі свіжої, так і з квашеної капусти.

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Приготувати дуже смачні вареники. Головне зробити правильне тісто і приготувати смачну начинку, а потім просто не переварити те, що вийде.

Вареники з капустою – це класика. Причому начинку можна зробити із свіжої капусти, а можна і із квашеної. Можна навіть поєднати ці два способи, але в будь-якому випадку вийде чудово.

Вареники зі свіжою капустою

Для тіста:

Пшеничне борошно — 400 г;

Одне яйце;

Окріп — 200 мл;

Рослинна олія — 1 ст. л.;

Сіль — 0.5 ч. л.

Для начинки:

Капуста білокачанна — 500 г;

Одна невелика цибулина;

Одна морквина;

Сіль — 1 ч. л.;

Цукор — 0.5 ч. л.;

Рослинна олія – 3 ст. л;

Перець чорний мелений.

Рослинна олія — 3 ст.л.

Цей рецепт тіста універсальний, якщо ви не ставите за мету приготувати пісні вареники. Він підійде для будь-яких несолодких та солодких вареників. Начинку готуйте перед тим, як замішувати тіста, оскільки вона має повністю охолонути.

Свіжу капусту наріжте тонкою соломкою і помніть руками. Сік злийте, олію розігрійте на сковороді і покладіть капусту, смажте приблизно п'ять хвилин на невеликому вогні.

Морквину натріть на тертці, цибулю дрібно наріжте і додайте до капусти. Тушкуйте під кришкою всі овочі разом хвилин 20. Як товсті шматочки капусти стануть м'якими — начинка готова. Наприкінці додати в начинку сіль, цукор і перець.

Тісто готується просто. Додайте в борошно яйце збите із сіллю та ложкою олії. Потім влийте в муку окріп і замісіть тісто: спочатку ложкою, потім руками.

Вареники з квашеною капустою

Для начинки:

Квашена капуста – 400 г;

Одна цибулина;

Рослинна олія — 2 ст. л.

Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії. Додайте квашену капусту і тушкуйте 15 хвилин. Якщо капуста довга — поріжте її. Якщо занадто кисла – додайте трохи свіжішої.

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