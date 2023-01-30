Як приготувати смачну начинку для вареників із капустою. Два простих рецепти
Начинку можна приготувати як зі свіжої, так і з квашеної капусти.
Приготувати дуже смачні вареники. Головне зробити правильне тісто і приготувати смачну начинку, а потім просто не переварити те, що вийде.
Вареники з капустою – це класика. Причому начинку можна зробити із свіжої капусти, а можна і із квашеної. Можна навіть поєднати ці два способи, але в будь-якому випадку вийде чудово.
Вареники зі свіжою капустою
Для тіста:
- Пшеничне борошно — 400 г;
- Одне яйце;
- Окріп — 200 мл;
- Рослинна олія — 1 ст. л.;
- Сіль — 0.5 ч. л.
Для начинки:
- Капуста білокачанна — 500 г;
- Одна невелика цибулина;
- Одна морквина;
- Сіль — 1 ч. л.;
- Цукор — 0.5 ч. л.;
- Рослинна олія – 3 ст. л;
- Перець чорний мелений.
- Рослинна олія — 3 ст.л.
Цей рецепт тіста універсальний, якщо ви не ставите за мету приготувати пісні вареники. Він підійде для будь-яких несолодких та солодких вареників. Начинку готуйте перед тим, як замішувати тіста, оскільки вона має повністю охолонути.
Свіжу капусту наріжте тонкою соломкою і помніть руками. Сік злийте, олію розігрійте на сковороді і покладіть капусту, смажте приблизно п'ять хвилин на невеликому вогні.
Морквину натріть на тертці, цибулю дрібно наріжте і додайте до капусти. Тушкуйте під кришкою всі овочі разом хвилин 20. Як товсті шматочки капусти стануть м'якими — начинка готова. Наприкінці додати в начинку сіль, цукор і перець.
Тісто готується просто. Додайте в борошно яйце збите із сіллю та ложкою олії. Потім влийте в муку окріп і замісіть тісто: спочатку ложкою, потім руками.
Вареники з квашеною капустою
Для начинки:
- Квашена капуста – 400 г;
- Одна цибулина;
- Рослинна олія — 2 ст. л.
Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на олії. Додайте квашену капусту і тушкуйте 15 хвилин. Якщо капуста довга — поріжте її. Якщо занадто кисла – додайте трохи свіжішої.
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