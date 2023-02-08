Соковиті та смачні. Простий рецепт ідеальних пельменів

Пельмені з'явилися, як вважається в Китаї, але з того часу в кожній національній кухні є смачна страва з вареного тіста з начинкою.

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Традиційно пельменями славиться китайська кухня. У Піднебесній готують пельмені з різноманітними начинками і з найрізноманітнішого тіста, і кожен із видів має свою назву. Але хтось перший придумав готувати страву з вареного тіста з начинкою — точаться суперечки. Адже тепер подібні страви є буквально у кожній кухні будь-якої країни світу. В Україні це вареники, в Грузії — хінкалі, в Італії — равіолі, а в Ізраїлі — креплах.

А смачні пельмені із соковитою начинкою приготувати досить просто. Головне дотримуватися кількох правил і не забути про секретний інгредієнт: крижану воду. Завдяки їй начинка вийде саме такою, як треба.

М'ясна начинка може бути будь-якою, але класичною вважається фарш зі свинини та яловичини.

Пельмені

Інгредієнти:

одне яйце;

борошно — 650 г;

фарш з яловичини та свинини — 1 кг;

дві цибулини;

зубчик часнику;

сіль, лавровий лист, мелений чорний перець, вершкове масло, гірчиця та оцет.

Для початку потрібно приготувати тісто. Змішуємо борошно, яйце, 250 мл води і трохи солимо. Замішуємо, поки тісто не стане щільним і прибираємо в холодильник на 20 хвилин.

Фарш можна приготувати самостійно, пропустивши яловичину та свинину в рівних пропорціях через м'ясорубку, а можна взяти вже готовий фарш. До нього потрібно додати подрібнену цибулю, пропущений через прес часник, посолити і добре поперчити. До речі, всі шеф-кухарі радять завести млинок для перцю та користуватися саме ним.

Свіжозмелений перець, або суміш перців додадуть будь-якій страві куди більше аромату та смаку, ніж готовий мелений перець.

Додати 200 мл крижаної води. Це важливий інгредієнт. Саме завдяки їй потім, під час варіння, у пельменях утворюється смачний бульйон. Вимісити фарш. І починайте ліпити пельмені.

Розмір їх залежить лише від вашого смаку. Можете наліпити крихітні пельмені, а можете пельмень солідних розмірів, або щось середнє. Як саме ліпити — також залежить від вас. Можна розкатати пласт тіста і склянкою вирізати з нього кругляші-заготівлі. А можете розкатати ковбаску, від якої потім ви відрізатимете маленькі заготовки для майбутніх кругляшів і будете розкатувати кожен із них окремо.

Головне, не переборщіть з борошном, інакше потім пельмені погано злипатимуться.

Заліплюючи пельмені, спочатку робіть з них маленький вареничок, а потім зліплюйте його кінці, щоб вийшов круглий пельмень. Готові пельмені заморожуйте у морозилці. Найсмачнішими вони вийдуть, якщо зварити їх примороженими. До того ж це чудова нагода зробити невеликий запас.

Варіть пельмені у підсоленій воді з лавровим листом. Коли вони спливуть, варіть трохи більше п'яти хвилин.

Подавайте з бульйоном, у якому пельмені варилися. Або з вершковим маслом, оцтом, гірчицею та свіжозмеленим перцем. Охолоджені пельмені можна підсмажити на олії.

Також можна приготувати смачні вареники. Особливо смачні вареники з капустою. І начинка може бути як із квашеної капусти, так і зі свіжої. Вибір за вами.