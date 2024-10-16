Вкусно, как в ресторане: рецепт вареников с грибами

Такие вареники подают со сметаной и поджаренным луком.

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Вареники хороши с любой начинкой. Но грибы сразу делают это национальное украинское блюдо более изысканным. Для таких вареников лучше использовать тесто, которое готовится с кипятком и раскатывается очень тонко. И лучше использовать для начинки смесь лесных грибов и шампиньонов, чтобы вареники получились более ароматными. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Вареники с грибами

Ингредиенты:

кипяток — 200 мл;

сливочное масло — 50 г;

сметана — 50 г;

мука — 500 г;

свежие грибы — 500 г;

одна луковица;

укроп — 20 г;

соль, молотый черный перец.

Просейте муку в большую миску. Добавьте к муке размягченное сливочное масло, сметану и соль. Перемешайте, влейте кипяток и сразу начинайте перемешивать. Тесто должно собраться в ком, без остатков. Если на дне миски остаются крошки, добавьте еще 15–20 мл кипятка и вмешайте их к тесту. Месите тесто, пока оно не станет гладким. Потом оберните пленкой и оставьте при комнатной температуре на полчаса. Хранить такое тесто для вареников можно в холодильнике до двух дней.

И готовьте начинку. Нарежьте лук мелкими кубиками, как и грибы. Обжарьте лук и грибы на растительном масле. В конце добавьте мелко нарезанный укроп, посолите и поперчите по вкусу. Дайте начинке остыть, прежде чем лепить вареники. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки. Слепите вареники, пока не закончится тесто и начинка. Варите вареники в кипящей подсоленной воде. После того как вареники всплывут, варите их еще 2-3 минуты, а затем выньте шумовкой. Подавайте вареники с жаренными грибами и луком, полив сметаной.

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