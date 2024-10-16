Смачно, як у ресторані: рецепт вареників із грибами

Такі вареники подають зі сметаною та підсмаженою цибулею.

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Вареники гарні з будь-якою начинкою. Але гриби відразу роблять цю національну українську страву більш вишуканою. Для таких вареників краще використовувати тісто, яке готується з окропом і розкочується дуже тонко. І краще використовувати для начинки суміш лісових грибів і печериць, щоб вареники вийшли більш ароматними. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Вареники з грибами

Інгредієнти:

окріп — 200 мл;

вершкове масло — 50 г;

сметана — 50 г;

борошно — 500 г;

свіжі гриби — 500 г;

одна цибулина;

кріп — 20 г;

сіль, мелений чорний перець.

Просійте борошно у велику миску. Додайте до борошна розм'якшене вершкове масло, сметану та сіль. Перемішайте, влийте окріп і відразу починайте перемішувати. Тісто має зібратися в грудку, без залишків. Якщо на дні миски залишаються крихти, додайте ще 15-20 мл окропу і вмішайте їх до тіста. Місіть тісто, поки воно не стане гладким. Потім оберніть плівкою і залиште при кімнатній температурі на півгодини. Зберігати таке тісто для вареників можна в холодильнику до двох днів.

І готуйте начинку. Наріжте цибулю дрібними кубиками, як і гриби. Обсмажте цибулю та гриби на рослинній олії. Наприкінці додайте дрібно нарізаний кріп, посоліть і поперчіть за смаком. Дайте начинці охолонути, перш ніж ліпити вареники. Розкачайте тісто в тонкий пласт і виріжте кружечки. Зліпіть вареники, поки не закінчиться тісто і начинка. Варіть вареники в киплячій підсоленій воді. Після того як вареники спливуть, варіть їх ще 2-3 хвилини, а потім вийміть шумівкою. Подавайте вареники зі смаженими грибами та цибулею, полив сметаною.

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