Найпопулярніша вулична їжа: рецепт китайських коржів із зеленою цибулею
Знамениті китайські цибулеві коржі Цун Ю Бін дуже популярні в Китаї, особливо на півночі країни.
Цибулеві коржі, як і парові булочки, зазвичай подають у ресторанах замість хліба. У Китаї є легенда, пов'язана з цими коржами. Рецептом поділилися на сайті Wokshop.
Китайці щиро вважають, що їхні цибулеві коржі Цун Ю Бін стали основою для винаходу піци, культової італійської страви. Нібито Марко Поло привіз рецепт цієї страви в Неаполь, але коржі у кухаря не вийшли, а вийшла піца.
Але це просто легенда, оскільки слово "піца" згадувалося в Італії ще за кілька століть до народження Марко Поло. Іноді в коржі додають кунжут, кріп. В американській китайській кухні цибулеві коржі теж відіграють не останню роль. Американці вважають за краще вмочувати шматочки коржа в гострі чилі-соуси. Додають до цих коржів приправу "П'ять спецій": це суміш кориці, сичуаньского перцю, гвоздики, насіння фенхеля і бадьяна.
Смажені коржі із зеленою цибулею
Інгредієнти:
- борошно — 260 г;
- вода — 125 мл окропу, 85 мл холодної води;
- рослинна олія — 1 ст.л.;
- зелена цибуля;
- китайська приправа "П'ять спецій" — 1 ст.л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
У глибоку термостійку ємність просійте борошно і додайте сіль. Змішайте борошно з сіллю. Зробіть заглиблення в центрі борошняної маси і налийте в нього щойно киплячу воду.
Через 10 хвилин додайте холодну воду і 1 ст. л. рослинної олії. Змішайте тісто, зручно це зробити паличками. Вимісіть тісто до однорідності.
Скачайте тісто в кулю, накрийте його і залиште "відпочивати" на 5 хвилин.
Потім добре вимісіть його до гладкості та м'якості, приблизно 3-5 хвилин. Потім знову накрийте тісто і залиште на півгодини.
Поки тісто "відпочиває", вимийте зелену цибулю і наріжте зелену частину стебел кільцями.
Тісто помніть, розділіть на 4 частини. Кожну частину розкачайте в круглий корж діаметром близько 18-20 см. Змастіть рослинною олією. Посипте приправою "П'ять спецій". Посипте кільцями зеленої цибулі, відступивши від краю коржа близько 1 см. Згорніть корж рулетом.
Загорніть її повністю та скрутіть "равликом". Знову розкачайте в тонкий коржик. Змастіть сковороду олією за допомогою кулінарного пензлика. Багато олії не потрібно — потрібно тільки змастити нею внутрішню поверхню сковороди. Розігрійте і викладіть корж.
Смажте корж з одного й іншого боку приблизно по 2-3 хвилини або до легкого зарум'янювання.
Після обсмажування всіх коржів складіть їх стопкою і наріжте на частини. Подавайте коржі до столу. Вони смакують як гарячі, так і остиглі.
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