Самая популярная уличная еда: рецепт китайских лепешек с зеленым луком

Знаменитые китайские луковые лепешки Цун Ю Бин очень популярны в Китае, особенно на севере страны.

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Луковые лепешки, как и паровые булочки обычно подают в ресторанах вместо хлеба. В Китае есть легенда, связанная с этими лепешками. Рецептом поделились на сайте Wokshop.

Китайцы искренне считают, что их луковые лепешки Цун Ю Бин стали основой для изобретения пиццы, культового итальянского блюда. Будто бы Марко Поло привез рецепт этого блюда в Неаполь, но лепешки у повара не получились, а получилась пицца.

Но это просто легенда, так как слово "пицца" упоминалось в Италии еще за пару столетий до рождения Марко Поло. Иногда в лепешки добавляют кунжут, укроп. В американской китайской кухне луковые лепешки тоже играют не последнюю роль. Американцы предпочитают обмакивать кусочки лепешки в острые чили-соусы. Добавляют в эти лепешки приправу "Пять специй": это смесь корицы, сычуаньского перца, гвоздики, семян фенхеля и бадьяна.

Жареные лепешки с зеленым луком

Ингредиенты:

мука – 260 г;

вода — 125 мл кипятка, 85 мл холодной воды;

растительное масло – 1 ст.л.;

зеленый лук;

китайская приправа "Пять специй" – 1 ст.л.;

соль – 0,5 ч. л.

В глубокую термостойкую емкость просейте муку и добавьте соль. Смешайте муку с солью. Сделайте углубление в центре мучной массы и налейте в него только что кипевшую воду.

Спустя 10 минут добавьте холодную воду и 1 ст. л. растительного масла. Смешайте тесто, удобно это сделать палочками. Вымесите тесто до однородности.

Скатайте тесто в шар, накройте его и оставьте "отдыхать" на 5 минут.

Затем хорошо вымесите его до гладкости и мягкости, примерно 3-5 минут. Затем снова накройте тесто и оставьте на полчаса.

Пока тесто "отдыхает", вымойте зеленый лук и нарежьте зеленую часть стеблей колечками.

Тесто помните, разделите на 4 части. Каждую часть раскатайте в круглую лепешку диаметром около 18-20 см. Смажьте растительным маслом. Посыпьте приправой "Пять специй". Посыпьте колечками зеленого лука, отступив от края лепешки около 1 см. Сверните лепешку рулетом.

Заверните ее полностью и сверните "улиткой". Снова раскатайте в тонкую лепешку. Смажьте сковороду растительным маслом при помощи кулинарной кисточки. Много масла не нужно – нужно только смазать им внутреннюю поверхность сковороды. Разогрейте и выложите лепешку.

Жарьте лепешку с одной и другой стороны примерно по 2-3 минуты или до легкого зарумянивания.

После обжарки всех лепешек сложите их стопочкой и нарежьте на части. Подавайте лепешки к столу. Они хороши как горячие, так и остывшие.

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