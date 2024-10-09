Польская версия наших любимых вареников: как приготовить пироги с картошкой

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Пироги, как вареники и пельмени, попали в Европу из Китая благодаря полулегендарному путешественнику Марко Поло. Неизвестно, как именно это произошло, но теперь в каждой стране есть свое блюдо из вареного теста с начинкой. Вареники — национальное украинское блюдо, а пироги — польское.

В Польше пироги были известны уже в XIII веке, но в те времена их готовили на праздники. Древнейшая "официальная" запись об их приготовлении была найдена на страницах первой польской кулинарной книги Compendium Ferculorum за 1682 год. Рецепты включали как соленые, так и сладкие вареники-пироги. Рецептом пирогов с картофелем и сыром поделились на сайте Shuba.Life.

Пироги с картофелем и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

мука пшеничная — 4,5 стакана;

соль — 2 ч. л;

сметана 15% — 2 стакана;

два яйца;

куриный желток;

масло сливочное 73% — 2 ст. л;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

картофель — 8 шт;

сыр чеддер — 110 г;

соус сырный — 30 г;

луковый порошок — по своему вкусу;

соль, перец черный молотый.

Смешайте муку и соль в большой миске. В отдельной миске взбейте сметану, яйца, желток, сливочное и растительное масло. Перемешайте влажные ингредиенты с мукой и замесите тесто. Накройте миску полотенцем и дайте постоять 15-20 минут.

Тем временем приготовьте начинку: поместите нарезанный кубиками картофель в кастрюлю и залейте водой, варите до готовности примерно 15 минут.

Слейте картофель, разомните его с тертым сыром и сырным соусом, пока он еще горячий. Приправьте луковым порошком, солью и перцем.

Разделите тесто для пирогов на два шарика. Раскатайте по одному шарику на слегка присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки диаметром 8-10 см с помощью стакана.

Смажьте края кружочков водой, выложите начинку и залепите. Положите пироги на противень и заморозьте. Их можно хранить в морозилке.

А готовятся пироги просто. Доведите до кипения большую кастрюлю слегка подсоленной воды. Опускайте пироги в воду порциями. Готовьте, пока они не всплывут наверх, примерно 5 минут. Достаньте шумовкой и подавайте.

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