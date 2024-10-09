Польская версия наших любимых вареников: как приготовить пироги с картошкой
Пироги, как вареники и пельмени, попали в Европу из Китая благодаря полулегендарному путешественнику Марко Поло. Неизвестно, как именно это произошло, но теперь в каждой стране есть свое блюдо из вареного теста с начинкой. Вареники — национальное украинское блюдо, а пироги — польское.
В Польше пироги были известны уже в XIII веке, но в те времена их готовили на праздники. Древнейшая "официальная" запись об их приготовлении была найдена на страницах первой польской кулинарной книги Compendium Ferculorum за 1682 год. Рецепты включали как соленые, так и сладкие вареники-пироги. Рецептом пирогов с картофелем и сыром поделились на сайте Shuba.Life.
Пироги с картофелем и сыром
Ингредиенты:
Для теста:
- мука пшеничная — 4,5 стакана;
- соль — 2 ч. л;
- сметана 15% — 2 стакана;
- два яйца;
- куриный желток;
- масло сливочное 73% — 2 ст. л;
- растительное масло — 2 ст. л.
Для начинки:
- картофель — 8 шт;
- сыр чеддер — 110 г;
- соус сырный — 30 г;
- луковый порошок — по своему вкусу;
- соль, перец черный молотый.
Смешайте муку и соль в большой миске. В отдельной миске взбейте сметану, яйца, желток, сливочное и растительное масло. Перемешайте влажные ингредиенты с мукой и замесите тесто. Накройте миску полотенцем и дайте постоять 15-20 минут.
Тем временем приготовьте начинку: поместите нарезанный кубиками картофель в кастрюлю и залейте водой, варите до готовности примерно 15 минут.
Слейте картофель, разомните его с тертым сыром и сырным соусом, пока он еще горячий. Приправьте луковым порошком, солью и перцем.
Разделите тесто для пирогов на два шарика. Раскатайте по одному шарику на слегка присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки диаметром 8-10 см с помощью стакана.
Смажьте края кружочков водой, выложите начинку и залепите. Положите пироги на противень и заморозьте. Их можно хранить в морозилке.
А готовятся пироги просто. Доведите до кипения большую кастрюлю слегка подсоленной воды. Опускайте пироги в воду порциями. Готовьте, пока они не всплывут наверх, примерно 5 минут. Достаньте шумовкой и подавайте.
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