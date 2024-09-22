Украинское блюдо на новый лад: рецепт вареников с тыквой

Если подать такие вареники на стол с натуральным йогуртом, то получится максимально диетическая версия этого национального блюда.

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Вареники с тыквой получаются очень нежными и вкусными. Тесто для вареников готовится самым обычным способом, ну а начинка – это нарезанная кусочками печеная тыква. Фокус расскажет, как приготовить вкусные вареники.

Вареники с тыквой

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 300 г;

растительное масло – 30 мл;

мука – 400 г;

вода – 180 мл;

соль – 15 г;

сахар – 40 г.

Сначала приготовьте начинку для вареников. Для этого мякоть тыквы смажьте половиной растительного масла, заверните в лист фольги и запекайте 15–20 минут при 200°C в духовке.

Пока тыква печется, приготовьте тесто для вареников. Муку просейте с 6 г соли через мелкое сито в широкую миску. Влейте воду и тщательно вымесите тесто. Сформуйте из него шар, заверните в пищевую пленку и оставьте в прохладном месте на 1,5 часа.

После разделите тесто на порции весом по 25 г. Каждый раскатайте в тонкую лепешку. Запеченную тыкву мелко нарежьте. Распределите по лепешкам из теста, приправьте солью и сахаром.

Залепите края, формируя вареники. Выложите получившиеся заготовки на поднос или доску, аккуратно затяните пищевой пленкой. Уберите в морозилку примерно на 1 час.

В большой кастрюле доведите до кипения воду и немного посолите. Можно влить ложку растительного масла. Опустите в кипящую воду вареники. Снова доведите до кипения и варите 3 минуты. Достаньте шумовкой и разложите по тарелкам.

Такие вареники можно подать с натуральным йогуртом, а можно превратить в оригинальный украинский десерт, подав с жидким медом и посыпав дроблеными орехами: грецкими, миндалем, или лесными.

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