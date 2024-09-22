Українська страва на новий лад: рецепт вареників із гарбузом

Якщо подати такі вареники на стіл із натуральним йогуртом, то вийде максимально дієтична версія цієї національної страви.

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Вареники з гарбузом виходять дуже ніжними та смачними. Тісто для вареників готується звичайнісіньким способом, ну а начинка — це нарізаний шматочками печений гарбуз. Фокус розповість, як приготувати смачні вареники.

Вареники з гарбузом

Інгредієнти:

м'якоть гарбуза — 300 г;

рослинна олія — 30 мл;

борошно — 400 г;

вода — 180 мл;

сіль — 15 г;

цукор — 40 г.

Спочатку приготуйте начинку для вареників. Для цього м'якоть гарбуза змастіть половиною рослинної олії, загорніть у аркуш фольги та запікайте 15-20 хвилин за 200°C в духовці.

Поки гарбуз печеться, приготуйте тісто для вареників. Борошно просійте з 6 г солі через дрібне сито в широку миску. Влийте воду та ретельно вимісіть тісто. Сформуйте з нього кулю, загорніть у харчову плівку і залиште в прохолодному місці на 1,5 години.

Після розділіть тісто на порції вагою по 25 г. Кожен розкачайте в тонкий коржик. Запечений гарбуз дрібно наріжте. Розподіліть по коржах із тіста, приправте сіллю та цукром.

Заліпіть краї, формуючи вареники. Викладіть отримані заготовки на тацю або дошку, акуратно затягніть харчовою плівкою. Приберіть у морозилку приблизно на 1 годину.

У великій каструлі доведіть до кипіння воду і трохи посоліть. Можна влити ложку рослинної олії. Опустіть у киплячу воду вареники. Знову доведіть до кипіння і варіть 3 хвилини. Дістаньте шумівкою і розкладіть по тарілках.

Такі вареники можна подати з натуральним йогуртом, а можна перетворити на оригінальний український десерт, подавши з рідким медом і посипавши подрібненими горіхами: волоськими, мигдалем, або лісовими.

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