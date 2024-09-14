Виходять у всіх: рецепт лінивих вареників із сиром

Ліниві вареники за цим рецептом виходять ніжними, м'якими і не розварюються.

Related video

Ледачі вареники — це такі галушки з добавками, швидка комфортна страва, яка легко готується і чудово підходить для трапези в будь-який час дня. Впорається з цим рецептом навіть кулінар-початківець, як запевняють автори рецепта.

Ліниві вареники з сиром

Інгредієнти:

сир 9% — 400 г;

одне яйце;

цукор — 1,5 ст. л.;

дрібка солі;

ванільний цукор (за бажанням) — 1 ч. л.;

борошно — 110 г;

масло вершкове (сметана, джем або варення) — за смаком.

Розімніть сир, додайте яйце, дрібку солі, цукор, за бажанням для аромату можна додати ванільний цукор, добре перемішайте. Додавайте борошно поступово, стежте, щоб тісто виходило м'яким, трохи вологим, і злегка липло до рук.

Розділіть тісто на дві рівні порції, скачайте з нього ковбаску, наріжте шматочками, і надайте їм будь-яку форму, яка вам подобається.

Ліниві вареники можна заморозити або відразу ж зварити. Варіть ліниві вареники в підсоленій киплячій воді. Варіть 2-3 хвилини після того, як вода знову закипить і вареники спливуть на поверхню. Подавайте ліниві вареники з вершковим маслом, сметаною, медом, або варенням на свій смак.

Читайте також:

Ліниві, але дуже смачні: рецепт вареників із картоплею

Маульташен: рецепт ситних і смачних німецьких пельменів

Ліниві вареники з маком: простий рецепт на кожен день