Ліниві, але дуже смачні: рецепт вареників із картоплею

Нехай ці вареники і називають ледачими, але тісто замісити все-таки доведеться.

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Ліниві вареники так назвали, бо не потрібно окремо загортати начинку в тісто. Отже, клопоту все-таки трохи менше, ніж із класичними варениками. Але тісто все одно доведеться замісити.

Компоненти в них ті самі, що й у звичайних: борошно, сир, яйця. Якщо вареники солодкі — то додають цукор і солодкі соуси з фруктів та ягід. Несолодкі вареники подають зі смаженою цибулею, шкварками, грибами.

Ці ліниві вареники ми подаватимемо з обсмаженою цибулею, але їх також можна подати з маслом або сметаною, як радять автори рецепта.

Ліниві вареники з картоплею

Інгредієнти:

картопляне пюре — 300 г;

борошно — 80 г;

одне яйце;

кріп — за бажанням;

сіль, перець, кріп — за смаком.

Картоплю відварюємо і мнемо в пюре. І готуємо тісто. Нарізаємо трохи кропу (за бажанням) і додаємо його в ємність із картоплею. Туди ж додаємо одне яйце і перчимо за смаком. Солимо, якщо потрібно.

Додаємо борошно і перемішуємо все ложкою.

Вимішуємо тісто руками на дошці, робимо його у формі ковбаски і нарізаємо довгастими шматочками. Зрізи вмочуємо в борошно і трохи придавлюємо виделкою для надання вареникам форми.

Варіть ліниві вареники в киплячій воді, обов'язково перемішуйте ложкою, щоб вони не прилипли до дна. Дочекайтеся, коли вареники спливуть і проваріть їх 3-4 хвилини. Готові вареники вийміть шумівкою і відразу ж подавайте до столу. Не варіть одразу багато вареників, краще робіть це порціями.

Дістаємо вареники, викладаємо їх на тарілку і додаємо смажену цибулю. Ліниві вареники з картоплею готові.

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