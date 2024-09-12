Ленивые, но очень вкусные: рецепт вареников с картошкой
Пусть эти вареники и называют ленивыми, но тесто замесить все-таки придется.
Ленивые вареники так назвали, потому что не нужно отдельно заворачивать начинку в тесто. Значит, возни все-таки немного меньше, чем с классическими варениками. Но тесто все равно придется замесить.
Компоненты в них те же, что и в обычных: мука, творог, яйца. Если вареники сладкие – то добавляют сахар и сладкие соусы из фруктов и ягод. Несладкие вареники подают с жареным луком, шкварками, грибами.
Эти ленивые вареники мы будем подавать с обжаренным луком, но их также можно подать с маслом или сметаной, как советуют авторы рецепта.
Ленивые вареники с картошкой
Ингредиенты:
- картофельное пюре — 300 г;
- мука — 80 г;
- одно яйцо;
- укроп – по желанию;
- соль, перец, укроп — по вкусу.
Картошку отвариваем и мнем в пюре. И готовим тесто. Нарезаем немного укропа (по желанию) и добавляем его в емкость с картошкой. Туда же добавляем одно яйцо и перчим по вкусу. Солим, если нужно.
Добавляем муку и перемешиваем все ложкой.
Вымешиваем тесто руками на доске, делаем его в форме колбаски и нарезаем продолговатыми кусочками. Срезы обмакиваем в муку и немного придавливаем вилкой для придания вареникам формы.
Варите ленивые вареники в кипящей воде, обязательно перемешивайте ложкой, чтобы они не прилипли ко дну. Дождитесь, когда вареники всплывут и проварите их 3-4 минуты. Готовые вареники выньте шумовкой и сразу же подавайте к столу. Не варите сразу много вареников, лучше делайте это порциями.
Достаем вареники, выкладываем их на тарелку и добавляем жареный лук. Ленивые вареники с картошкой готовы.
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