Ленивые, но очень вкусные: рецепт вареников с картошкой

Пусть эти вареники и называют ленивыми, но тесто замесить все-таки придется.

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Ленивые вареники так назвали, потому что не нужно отдельно заворачивать начинку в тесто. Значит, возни все-таки немного меньше, чем с классическими варениками. Но тесто все равно придется замесить.

Компоненты в них те же, что и в обычных: мука, творог, яйца. Если вареники сладкие – то добавляют сахар и сладкие соусы из фруктов и ягод. Несладкие вареники подают с жареным луком, шкварками, грибами.

Эти ленивые вареники мы будем подавать с обжаренным луком, но их также можно подать с маслом или сметаной, как советуют авторы рецепта.

Ленивые вареники с картошкой

Ингредиенты:

картофельное пюре — 300 г;

мука — 80 г;

одно яйцо;

укроп – по желанию;

соль, перец, укроп — по вкусу.

Картошку отвариваем и мнем в пюре. И готовим тесто. Нарезаем немного укропа (по желанию) и добавляем его в емкость с картошкой. Туда же добавляем одно яйцо и перчим по вкусу. Солим, если нужно.

Добавляем муку и перемешиваем все ложкой.

Вымешиваем тесто руками на доске, делаем его в форме колбаски и нарезаем продолговатыми кусочками. Срезы обмакиваем в муку и немного придавливаем вилкой для придания вареникам формы.

Варите ленивые вареники в кипящей воде, обязательно перемешивайте ложкой, чтобы они не прилипли ко дну. Дождитесь, когда вареники всплывут и проварите их 3-4 минуты. Готовые вареники выньте шумовкой и сразу же подавайте к столу. Не варите сразу много вареников, лучше делайте это порциями.

Достаем вареники, выкладываем их на тарелку и добавляем жареный лук. Ленивые вареники с картошкой готовы.

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