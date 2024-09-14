Получаются у всех: рецепт ленивых вареников с творогом

Ленивые вареники по этому рецепту получаются нежными, мягкими и не развариваются.

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Ленивые вареники – это такие галушки с добавками, быстрое комфортное блюдо, которое легко готовится и отлично подходит для трапезы в любое время дня. Справиться с этим рецептом даже начинающий кулинар, как уверяют авторы рецепта.

Ленивые вареники с творогом

Ингредиенты:

творог 9% — 400 г;

одно яйцо;

сахар — 1,5 ст. л.;

щепотка соли;

ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. л.;

мука — 110 г;

масло сливочное (сметана, джем или варенье) — по вкусу.

Разомните творог, добавьте яйцо, щепотку соли, сахар, по желанию для аромата можно добавить ванильный сахар, хорошо перемешайте. Добавляйте муку постепенно, следите, чтобы тесто получалось мягким, немного влажным, и слегка липло к рукам.

Разделите тесто на две равные порции, скатайте из него колбаску, нарежьте кусочками, и придайте им любую форму, какая вам нравится.

Ленивые вареники можно заморозить или сразу же сварить. Варите ленивые вареники в подсоленной кипящей воде. Варите 2-3 минуты после того, как вода снова закипит и вареники всплывут на поверхность. Подавайте ленивые вареники со сливочным маслом, сметаной, медом, или вареньем по своему вкусу.

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