Польська версія наших улюблених вареників: як приготувати пироги з картоплею

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Пироги, як вареники та пельмені, потрапили до Європи з Китаю завдяки полулегендарному мандрівнику Марко Поло. Невідомо, як саме це сталось, але тепер у кожній країні є своя страва із вареного тіста із начинкою. Вареники – національна українська страва, а пироги – польська.

У Польщі пироги були відомі вже в XIII столітті, але у ті часи їх готували на свята. Найдавніший "офіційний" запис про їх приготування було знайдено на сторінках першої польської кулінарної книги Compendium Ferculorum за 1682 рік. Рецепти включали як солоні, так і солодкі вареники-пироги. Рецептом пирогів з картоплею і сиром поділились на сайті Shuba.Life.

Пироги з картоплею і сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне – 4,5 склянки;

сіль — 2 ч. л.;

сметана 15% — 2 склянки;

два яйця;

курячий жовток;

масло вершкове 73% — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Для начинки:

картопля — 8 шт.;

сир чедер — 110 г;

соус сирний — 30 г;

цибулевий порошок — до свого смаку;

сіль, перець чорний мелений.

Змішайте борошно та сіль у великій мисці. В окремій мисці збийте сметану, яйця, жовток, вершкове масло та олію. Перемішайте вологі інгредієнти з борошном та замісіть тісто. Накрийте миску рушником і дайте постояти 15-20 хвилин.

Тим часом приготуйте начинку: помістіть нарізану кубиками картоплю в каструлю і залийте водою, варіть до готовності приблизно 15 хвилин.

Злийте картоплю, розімніть її з тертим сиром і сирним соусом, поки вона ще гаряча. Приправте цибулевим порошком, сіллю та перцем.

Розділіть тісто для пирогів на дві кульки. Розкачайте по одній кульці на злегка присипаній борошном поверхні, виріжте кружечки діаметром 8-10 см за допомогою склянки.

Змастіть краї кружечків водою, викладіть начинку та заліпіть. Покладіть пироги на лист та заморозьте. Їх можна зберігати у морозилці.

А готуються пироги просто. Доведіть до кипіння велику каструлю злегка підсоленої води. Опускайте пироги у воду порціями. Готуйте, поки вони не спливуть наверх, приблизно 5 хвилин. Дістаньте шумовкою та подавайте.

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