Мидии на сковороде: как правильно выбрать и как правильно готовить

Многие любят мидии, но не знают, как их лучше приготовить. И это очень просто, используя сковороду.

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Мидии уже давно стали популярной закуской. Но многие опасаются их покупать, не зная, как потом приготовить. Замороженные мидии продаются в любом супермаркете и готовятся очень просто. Фокус расскажет, как их выбрать и какой соус выбрать.

Как выбрать и подготовить мидии

Замороженные мидии продаются в целых ракушках, на половинке раковины или полностью очищенные. Выбирайте упаковку без снега и наледи внутри, ведь это значит, что их могли часто размораживать и замораживать снова.

Вымойте мидии щеткой, или мочалкой. Удалите "бороду" — прочные белковые нити, которые моллюск выделяет, чтобы прикрепляться к поверхности, пальцами.

Перед готовкой миди лучше разморозить, чтобы вода не портила вкус соуса. Если у вас мало времени, налейте в миску очень холодной воды, добавьте большую горсть соли и перемешайте, чтобы соль растворилась. Выложите в соленую воду мидии из пакета. Они разморозятся в течение 10–15 минут. В микроволновке мидии лучше не размораживать.

Замороженные мидии перед упаковкой отварили, так что на сковороде им понадобится только три минуты.

Если мидии очищены — к ним подойдут густые соусы с дополнительными ингредиентами (грибы, овощи, бекон). Если мидии в раковинах — соус лучше не перегружать, он должен быть достаточно жидким, чтобы легко проникнуть в ракушки.

Совет: используйте створки ракушки как пинцет — это удобно и так едят мидии на средиземноморье.

Мидии в сливочно-чесночном соусе на сковороде

Ингредиенты:

1 кг свежих мидий в раковинах;

1 головка чеснока — 60–80 г;

лук — 100 г;

1 маленький пучок петрушки — 30 г;

120 мл белого сухого вина;

200 мл сливок 20%;

2 ст. л. сливочного масла — 30 г;

соль, перец.

Очистите лук-шалот и нарежьте как можно мельче. Чеснок раздавите, очистите и мелко порубите. Мелко нарежьте петрушку.

Разогрейте на сковороде сливочное масло, положите чеснок и лук и посолите. Оставьте томиться на слабом огне на 10–15 мин.

Вымойте мидии жесткой щеткой. Все приоткрытые мидии, которые не закрылись от ваших манипуляций, выбросьте – они испорчены.

Выложите мидии в сковороду и полейте вином. Закройте крышкой и дайте жидкости закипеть. Готовьте пять минут.

Откройте крышку, перемешайте мидии и выбросьте те, что не открылись. Влейте сливки, поперчите, посыпьте петрушкой, готовьте на сильном огне, помешивая. Подавайте с поджаренным хлебом.

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