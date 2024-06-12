Экологически чисто и очень ароматно: рецепт домашней приправы (видео)
Такая приправа обладает невероятным ароматом и вкусом, а также не содержит консервантов и других добавок.
Приправа, приготовленная в домашних условиях из экологически чистых продуктов и без добавления разной химии и консервантов, – вещь, которую обязана приготовить каждая уважающая себя хозяйка. Своим рецептом такой приправы поделилась известный кулинарный блогер Валерия Велигура.
Домашняя приправа
Ингредиенты
- укроп свежий – 50 гр;
- зеленый лук – 25 гр;
- соль – 250 гр;
- чеснок – 5 зубчиков;
- кожура цитрусовых (лимон, лайм) – 1/4 + 1 ч. л. сока.
Способ приготовления:
Зелень промыть и просушить. В чашу блендера сложить все перечисленные ингредиенты и тщательно перебить. Получившуюся массу выложить в форму, застеленную пергаментом, разровнять тонким слоем.
Отправить форму с приправой в духовку, разогретую до 80 градусов, примерно на два часа в режиме верх/низ, без конвекции. Во время сушки приправу необходимо несколько раз достать и перемешать, чтобы она просушилась равномерно.
Готовой приправе дать остыть и еще раз перемолоть в блендере. Хранить ее нужно в плотно закрытых емкостях. Лучше брать стеклянные баночки.
Читайте также:
Кабачки по-корейски: рецепт блюда для любителей острого
Кармашки из свеклы: рецепт интересной и вкусной закуски (видео)
Хорош и как закуска и на гарнир: рецепт пикантного пирога из кабачков на сковороде