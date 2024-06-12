Экологически чисто и очень ароматно: рецепт домашней приправы (видео)

Такая приправа обладает невероятным ароматом и вкусом, а также не содержит консервантов и других добавок.

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Приправа, приготовленная в домашних условиях из экологически чистых продуктов и без добавления разной химии и консервантов, – вещь, которую обязана приготовить каждая уважающая себя хозяйка. Своим рецептом такой приправы поделилась известный кулинарный блогер Валерия Велигура.

Домашняя приправа

Ингредиенты

укроп свежий – 50 гр;

зеленый лук – 25 гр;

соль – 250 гр;

чеснок – 5 зубчиков;

кожура цитрусовых (лимон, лайм) – 1/4 + 1 ч. л. сока.

Способ приготовления:

Зелень промыть и просушить. В чашу блендера сложить все перечисленные ингредиенты и тщательно перебить. Получившуюся массу выложить в форму, застеленную пергаментом, разровнять тонким слоем.

Отправить форму с приправой в духовку, разогретую до 80 градусов, примерно на два часа в режиме верх/низ, без конвекции. Во время сушки приправу необходимо несколько раз достать и перемешать, чтобы она просушилась равномерно.

Готовой приправе дать остыть и еще раз перемолоть в блендере. Хранить ее нужно в плотно закрытых емкостях. Лучше брать стеклянные баночки.

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