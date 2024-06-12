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Їжа

Екологічно чисто і дуже ароматно: рецепт домашньої приправи (відео)

домашня приправа, приправа кріп
Фото: yummy.lera/instagram

Така приправа має неймовірний аромат і смак, а також не містить консервантів та інших добавок.

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Приправа, приготована в домашніх умовах з екологічно чистих продуктів і без додавання різної хімії та консервантів, — річ, яку зобов'язана приготувати кожна господиня, що поважає себе. Своїм рецептом такої приправи поділилася відома кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Домашня приправа

Інгредієнти

  • кріп свіжий — 50 г;
  • зелена цибуля — 25 г;
  • сіль — 250 г;
  • часник — 5 зубчиків;
  • шкірка цитрусових (лимон, лайм) — 1/4 + 1 ч. л. соку.

Спосіб приготування:

Зелень промити та просушити. У чашу блендера скласти всі перераховані інгредієнти і ретельно перебити. Отриману масу викласти у форму, застелену пергаментом, розрівняти тонким шаром.

Відправити форму з приправою в духовку, розігріту до 80 градусів, приблизно на дві години в режимі верх/низ, без конвекції. Під час сушіння приправу необхідно кілька разів дістати і перемішати, щоб вона просушилася рівномірно.

Готовій приправі дати охолонути і ще раз перемолоти в блендері. Зберігати її потрібно в щільно закритих ємностях. Краще брати скляні баночки.

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